Запад помогает Киеву готовить атаки на российские объекты, сообщает CNN
CNN: Украина прорабатывает планы атак БПЛА в России вместе с союзниками
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Западные страны помогают Украине планировать атаки беспилотников на объекты в России, сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с украинской программой дронов.
"Эти полеты заранее определяются с нашими союзниками, летательный аппарат следует плану полета, что позволяет нам наносить удары по целям с точностью до нескольких метров", — цитирует телеканал свой источник.
Кроме того, собеседник CNN рассказал, что в условиях глушения сигнала GPS в некоторых районах за точность наведения дронов отвечает искусственный интеллект.
По словам источника, каждый дрон имеет процессор со спутниковыми данными и информацией о местности. Он не уточнил, кто поставляет эти технологии Киеву.
Украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Как писала британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, США призвали Киев прекратить атаки на российские энергообъекты, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Штаты не поощряют украинские удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.