https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937291432.html

Запад помогает Киеву готовить атаки на российские объекты, сообщает CNN

Запад помогает Киеву готовить атаки на российские объекты, сообщает CNN - РИА Новости, 02.04.2024

Запад помогает Киеву готовить атаки на российские объекты, сообщает CNN

Западные страны помогают Украине планировать атаки беспилотников на объекты в России, сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с украинской программой... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:21

2024-04-02T11:21

2024-04-02T12:37

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Западные страны помогают Украине планировать атаки беспилотников на объекты в России, сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с украинской программой дронов. "Эти полеты заранее определяются с нашими союзниками, летательный аппарат следует плану полета, что позволяет нам наносить удары по целям с точностью до нескольких метров", — цитирует телеканал свой источник.Кроме того, собеседник CNN рассказал, что в условиях глушения сигнала GPS в некоторых районах за точность наведения дронов отвечает искусственный интеллект.По словам источника, каждый дрон имеет процессор со спутниковыми данными и информацией о местности. Он не уточнил, кто поставляет эти технологии Киеву.Украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Как писала британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, США призвали Киев прекратить атаки на российские энергообъекты, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Штаты не поощряют украинские удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.

https://ria.ru/20240402/tatarstan-1937280340.html

https://ria.ru/20240402/watchkeeper-1937232674.html

https://ria.ru/20240322/ataki-1934844713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский