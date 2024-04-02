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Запад помогает Киеву готовить атаки на российские объекты, сообщает CNN - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 02.04.2024 (обновлено: 12:37 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937291432.html
Запад помогает Киеву готовить атаки на российские объекты, сообщает CNN
Запад помогает Киеву готовить атаки на российские объекты, сообщает CNN - РИА Новости, 02.04.2024
Запад помогает Киеву готовить атаки на российские объекты, сообщает CNN
Западные страны помогают Украине планировать атаки беспилотников на объекты в России, сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с украинской программой... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:21
2024-04-02T12:37
в мире
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Западные страны помогают Украине планировать атаки беспилотников на объекты в России, сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с украинской программой дронов. "Эти полеты заранее определяются с нашими союзниками, летательный аппарат следует плану полета, что позволяет нам наносить удары по целям с точностью до нескольких метров", — цитирует телеканал свой источник.Кроме того, собеседник CNN рассказал, что в условиях глушения сигнала GPS в некоторых районах за точность наведения дронов отвечает искусственный интеллект.По словам источника, каждый дрон имеет процессор со спутниковыми данными и информацией о местности. Он не уточнил, кто поставляет эти технологии Киеву.Украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Как писала британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, США призвали Киев прекратить атаки на российские энергообъекты, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Штаты не поощряют украинские удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
https://ria.ru/20240402/tatarstan-1937280340.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
Запад помогает Киеву готовить атаки на российские объекты, сообщает CNN

CNN: Украина прорабатывает планы атак БПЛА в России вместе с союзниками

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Западные страны помогают Украине планировать атаки беспилотников на объекты в России, сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с украинской программой дронов.
"Эти полеты заранее определяются с нашими союзниками, летательный аппарат следует плану полета, что позволяет нам наносить удары по целям с точностью до нескольких метров", — цитирует телеканал свой источник.
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Кроме того, собеседник CNN рассказал, что в условиях глушения сигнала GPS в некоторых районах за точность наведения дронов отвечает искусственный интеллект.
По словам источника, каждый дрон имеет процессор со спутниковыми данными и информацией о местности. Он не уточнил, кто поставляет эти технологии Киеву.
Украинские беспилотники с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
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Как писала британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, США призвали Киев прекратить атаки на российские энергообъекты, предупредив, что они могут привести к росту мировых цен на нефть. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что Штаты не поощряют украинские удары по России. Владимир Зеленский, в свою очередь, признал, что Вашингтон недоволен украинскими атаками на российские объекты энергетики.
Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
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