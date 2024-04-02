https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937247716.html

При атаке беспилотников в Татарстане пострадали шесть человек

При атаке беспилотников в Татарстане пострадали шесть человек - РИА Новости, 02.04.2024

При атаке беспилотников в Татарстане пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при атаке беспилотников в Татарстане во вторник утром, их жизни ничто не угрожает, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:08

2024-04-02T09:08

2024-04-02T09:39

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Шесть человек пострадали при атаке беспилотников в Татарстане во вторник утром, их жизни ничто не угрожает, сообщает минздрав республики."Пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что госпитализированные сейчас проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой.Ранее власти сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.Все службы находятся в повышенной готовности.

https://ria.ru/20240401/bespilotnik-1937177106.html

https://ria.ru/20240402/ataka-1937244176.html

республика татарстан (татарстан)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика татарстан (татарстан)