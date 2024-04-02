https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937247716.html
При атаке беспилотников в Татарстане пострадали шесть человек
При атаке беспилотников в Татарстане пострадали шесть человек - РИА Новости, 02.04.2024
При атаке беспилотников в Татарстане пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали при атаке беспилотников в Татарстане во вторник утром, их жизни ничто не угрожает, сообщает минздрав республики. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:08
2024-04-02T09:08
2024-04-02T09:39
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Шесть человек пострадали при атаке беспилотников в Татарстане во вторник утром, их жизни ничто не угрожает, сообщает минздрав республики."Пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что госпитализированные сейчас проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой.Ранее власти сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.Все службы находятся в повышенной готовности.
https://ria.ru/20240401/bespilotnik-1937177106.html
https://ria.ru/20240402/ataka-1937244176.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
При атаке беспилотников в Татарстане пострадали шесть человек
При атаке дронов в Татарстане пострадали шесть человек, трое госпитализированы
КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Шесть человек пострадали при атаке беспилотников в Татарстане во вторник утром, их жизни ничто не угрожает, сообщает минздрав республики.
"Пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами, еще трое были госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что госпитализированные сейчас проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи так же будут отпущены домой.
Ранее власти сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге
и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Все службы находятся в повышенной готовности.