https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937394786.html

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника - РИА Новости, 02.04.2024

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника

Водитель автомобиля пострадал от сброса с дрона взрывного устройства в приграничном селе Цаповка Борисовского района Белгородской области, его везут в городскую РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:21

2024-04-02T17:21

2024-04-02T17:21

происшествия

белгородская область

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Водитель автомобиля пострадал от сброса с дрона взрывного устройства в приграничном селе Цаповка Борисовского района Белгородской области, его везут в городскую больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате первого сброса взрывного устройства пострадал мужчина, который в это время находился за рулем автомобиля. У пострадавшего контузия, гематома и ссадины правой ноги. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", ­­– написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате второго сброса взрывного устройства на территории сельскохозяйственного предприятия поврежден один грузовой автомобиль. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью.

https://ria.ru/20240402/nato-1937386669.html

https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины