Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937394786.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника - РИА Новости, 02.04.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника
Водитель автомобиля пострадал от сброса с дрона взрывного устройства в приграничном селе Цаповка Борисовского района Белгородской области, его везут в городскую РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:21
2024-04-02T17:21
происшествия
белгородская область
харьковская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Водитель автомобиля пострадал от сброса с дрона взрывного устройства в приграничном селе Цаповка Борисовского района Белгородской области, его везут в городскую больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате первого сброса взрывного устройства пострадал мужчина, который в это время находился за рулем автомобиля. У пострадавшего контузия, гематома и ссадины правой ноги. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", ­­– написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате второго сброса взрывного устройства на территории сельскохозяйственного предприятия поврежден один грузовой автомобиль. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью.
https://ria.ru/20240402/nato-1937386669.html
https://ria.ru/20240313/bespilotnik-1932659935.html
белгородская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника

В Белгородской области мужчина пострадал при сбросе взрывного устройства с БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Водитель автомобиля пострадал от сброса с дрона взрывного устройства в приграничном селе Цаповка Борисовского района Белгородской области, его везут в городскую больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате первого сброса взрывного устройства пострадал мужчина, который в это время находился за рулем автомобиля. У пострадавшего контузия, гематома и ссадины правой ноги. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", ­­– написал Гладков.
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
"Полностью разорвать": в США предложили неожиданный шаг по Украине
Вчера, 16:52
Губернатор добавил, что в результате второго сброса взрывного устройства на территории сельскохозяйственного предприятия поврежден один грузовой автомобиль.
Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью.
Последствия атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Белгороде беспилотник врезался в многоквартирный дом
13 марта, 10:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьХарьковская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала