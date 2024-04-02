https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937394786.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника - РИА Новости, 02.04.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника
Водитель автомобиля пострадал от сброса с дрона взрывного устройства в приграничном селе Цаповка Борисовского района Белгородской области, его везут в городскую РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:21
2024-04-02T17:21
2024-04-02T17:21
происшествия
белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Водитель автомобиля пострадал от сброса с дрона взрывного устройства в приграничном селе Цаповка Борисовского района Белгородской области, его везут в городскую больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Цаповка Борисовского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате первого сброса взрывного устройства пострадал мужчина, который в это время находился за рулем автомобиля. У пострадавшего контузия, гематома и ссадины правой ноги. Бригадой скорой он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода", – написал Гладков. Губернатор добавил, что в результате второго сброса взрывного устройства на территории сельскохозяйственного предприятия поврежден один грузовой автомобиль. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью.
https://ria.ru/20240402/nato-1937386669.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке беспилотника
В Белгородской области мужчина пострадал при сбросе взрывного устройства с БПЛА