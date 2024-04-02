https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937269022.html

В Липецкой области подавили беспилотник

В Липецкой области подавили беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024

В Липецкой области подавили беспилотник

Беспилотник самолетного типа обнаружен и подавлен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:08

2024-04-02T10:08

2024-04-02T10:10

специальная военная операция на украине

липецкая область

безопасность

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа обнаружен и подавлен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов."БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20240402/neftekompleks-1937264830.html

липецкая область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, безопасность