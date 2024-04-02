https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937269022.html
В Липецкой области подавили беспилотник
В Липецкой области подавили беспилотник - РИА Новости, 02.04.2024
В Липецкой области подавили беспилотник
Беспилотник самолетного типа обнаружен и подавлен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:08
2024-04-02T10:08
2024-04-02T10:10
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липецкая область
безопасность
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа обнаружен и подавлен в Липецкой области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов."БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен дежурными средствами в Становлянском районе. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших и разрушений нет", - написал Артамонов.
https://ria.ru/20240402/neftekompleks-1937264830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Безопасность
В Липецкой области подавили беспилотник
В Липецкой области подавили беспилотник самолетного типа