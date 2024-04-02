https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937231837.html

Операторы БПЛА сделали почти невозможной ротацию ВСУ под Донецком

Операторы БПЛА сделали почти невозможной ротацию ВСУ под Донецком - РИА Новости, 02.04.2024

Операторы БПЛА сделали почти невозможной ротацию ВСУ под Донецком

Операторы БПЛА Южной группировки войск рассказали РИА Новости, что сделали практически невозможной ротацию украинских сил на донецком направлении - с помощью... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T04:10

2024-04-02T04:10

2024-04-02T04:22

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ДНР, 2 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА Южной группировки войск рассказали РИА Новости, что сделали практически невозможной ротацию украинских сил на донецком направлении - с помощью дронов российские военные контролируют воздушное пространство над позициями ВСУ. Минобороны РФ предоставило видео с уничтожением украинских БМП Bradley и БТР. "На моем счету бронированная техника, такие как Bradley, БТРы вражеские, транспортные машины, которыми перевозят личный состав. Работаем и днем, и ночью. Для них стало очень тяжелой задачей проводить ротацию", - рассказал старший оператор БПЛА с позывным "Вилли". По его словам, раньше украинские военные "ездили, как будто в мирных городах, привозили (личный состав) и спокойно уезжали", однако теперь, с появлением у россиян FPV-дронов, ситуация изменилась. Кроме того, российские операторы постоянно работают над увеличением дальности работы своих дронов, благодаря чему они залетают все дальше и дальше в тыл противника. "У нас увеличились дальности полетов, теперь они к себе в тыл заехать нормально не могут. Мы срываем их передвижения. Ведется наблюдение 24 часа в сутки", - пояснил он. После получения данных от разведки дроны вылетают на выполнение боевой задачи, за каждую уничтоженную единицу техники весь расчет дронов получает премии от министерства обороны, рассказал "Вилли". "Танк стоит в районе 1 миллиона рублей. Bradley - полмиллиона", - добавил он. "Разрекламированные Bradley, которые им поставляют, уничтожаются просто на раз. Были такие случаи, что попадало рядом, и машина загоралась. То есть переоценен их потенциал", - добавил его сослуживец, техник-инженер с позывным "Кувала". По его словам, противник вынужден пытаться проводить ротацию, но российские операторы вовремя на эти попытки реагируют. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.

https://ria.ru/20231109/operatory-1908479990.html

https://ria.ru/20240330/spetsoperatsiya-1936776090.html

https://ria.ru/20240328/ucheniya-1936397483.html

https://ria.ru/20240113/slutskiy-1921159583.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины