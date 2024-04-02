https://ria.ru/20240402/bespilotnik-1937231837.html
Операторы БПЛА сделали почти невозможной ротацию ВСУ под Донецком
Операторы БПЛА сделали почти невозможной ротацию ВСУ под Донецком - РИА Новости, 02.04.2024
Операторы БПЛА сделали почти невозможной ротацию ВСУ под Донецком
Операторы БПЛА Южной группировки войск рассказали РИА Новости, что сделали практически невозможной ротацию украинских сил на донецком направлении - с помощью... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T04:10
2024-04-02T04:10
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ДНР, 2 апр - РИА Новости. Операторы БПЛА Южной группировки войск рассказали РИА Новости, что сделали практически невозможной ротацию украинских сил на донецком направлении - с помощью дронов российские военные контролируют воздушное пространство над позициями ВСУ. Минобороны РФ предоставило видео с уничтожением украинских БМП Bradley и БТР. "На моем счету бронированная техника, такие как Bradley, БТРы вражеские, транспортные машины, которыми перевозят личный состав. Работаем и днем, и ночью. Для них стало очень тяжелой задачей проводить ротацию", - рассказал старший оператор БПЛА с позывным "Вилли". По его словам, раньше украинские военные "ездили, как будто в мирных городах, привозили (личный состав) и спокойно уезжали", однако теперь, с появлением у россиян FPV-дронов, ситуация изменилась. Кроме того, российские операторы постоянно работают над увеличением дальности работы своих дронов, благодаря чему они залетают все дальше и дальше в тыл противника. "У нас увеличились дальности полетов, теперь они к себе в тыл заехать нормально не могут. Мы срываем их передвижения. Ведется наблюдение 24 часа в сутки", - пояснил он. После получения данных от разведки дроны вылетают на выполнение боевой задачи, за каждую уничтоженную единицу техники весь расчет дронов получает премии от министерства обороны, рассказал "Вилли". "Танк стоит в районе 1 миллиона рублей. Bradley - полмиллиона", - добавил он. "Разрекламированные Bradley, которые им поставляют, уничтожаются просто на раз. Были такие случаи, что попадало рядом, и машина загоралась. То есть переоценен их потенциал", - добавил его сослуживец, техник-инженер с позывным "Кувала". По его словам, противник вынужден пытаться проводить ротацию, но российские операторы вовремя на эти попытки реагируют. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.
https://ria.ru/20231109/operatory-1908479990.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА сделали почти невозможной ротацию ВСУ под Донецком
Операторы БПЛА сообщили, что почти лишили ВСУ возможности ротации под Донецком
ДНР, 2 апр - РИА Новости.
Операторы БПЛА Южной группировки войск рассказали РИА Новости, что сделали практически невозможной ротацию украинских сил на донецком направлении - с помощью дронов российские военные контролируют воздушное пространство над позициями ВСУ. Минобороны РФ предоставило видео
с уничтожением украинских БМП Bradley и БТР.
«
"На моем счету бронированная техника, такие как Bradley, БТРы вражеские, транспортные машины, которыми перевозят личный состав. Работаем и днем, и ночью. Для них стало очень тяжелой задачей проводить ротацию", - рассказал старший оператор БПЛА с позывным "Вилли".
По его словам, раньше украинские военные "ездили, как будто в мирных городах, привозили (личный состав) и спокойно уезжали", однако теперь, с появлением у россиян FPV-дронов, ситуация изменилась. Кроме того, российские операторы постоянно работают над увеличением дальности работы своих дронов, благодаря чему они залетают все дальше и дальше в тыл противника.
"У нас увеличились дальности полетов, теперь они к себе в тыл заехать нормально не могут. Мы срываем их передвижения. Ведется наблюдение 24 часа в сутки", - пояснил он.
После получения данных от разведки дроны вылетают на выполнение боевой задачи, за каждую уничтоженную единицу техники весь расчет дронов получает премии от министерства обороны, рассказал "Вилли". "Танк стоит в районе 1 миллиона рублей. Bradley - полмиллиона", - добавил он.
"Разрекламированные Bradley, которые им поставляют, уничтожаются просто на раз. Были такие случаи, что попадало рядом, и машина загоралась. То есть переоценен их потенциал", - добавил его сослуживец, техник-инженер с позывным "Кувала".
По его словам, противник вынужден пытаться проводить ротацию, но российские операторы вовремя на эти попытки реагируют.
Россия считает, что поставки вооружений Украине
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин
ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.