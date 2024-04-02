https://ria.ru/20240402/bayden-1937230922.html

Суд в США отклонил ходатайства сына Байдена о снятии обвинений

Суд в США отклонил ходатайства сына Байдена о снятии обвинений - РИА Новости, 02.04.2024

Суд в США отклонил ходатайства сына Байдена о снятии обвинений

Суд в американском штате Калифорния отклонил ходатайства сына президента США Джо Байдена Хантера о снятии с него обвинений в неуплате налогов, следует из... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T03:58

2024-04-02T03:58

2024-04-02T04:09

хантер байден

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_699:10:2429:983_1920x0_80_0_0_809cf3b65296053440e8f7164d5811ac.jpg

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Суд в американском штате Калифорния отклонил ходатайства сына президента США Джо Байдена Хантера о снятии с него обвинений в неуплате налогов, следует из судебного документа."Ходатайства отклонены", - говорится в материалах.Хантеру Байдену вменяют девять пунктов обвинения в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов с 2016 по 2020 год. Прокуратура настаивает, что вместо уплаты налогов он тратил миллионы долларов на "экстравагантный образ жизни", в том числе на наркотики и эскортниц. По новым обвинениям ему грозит до 17 лет тюрьмы.Защита Байдена-младшего ранее назвала данное дело против него политически мотивированным и обусловленным исключительно его фамилией. Адвокаты заявили, что спецпрокурор Дэвид Вайс поддался давлению республиканцев, заведя "беспрецедентное и противоречащее конституции" дело о нарушениях при обороте оружия, а теперь, "через пять лет расследования без каких-либо новых доказательств", — о неуплате налогов. В заявлении защиты, полученном РИА Новости, говорилось, что все долги по налогам были полностью погашены, а обвинение было готово разрешить дело вне уголовных рамок.Сам Хантер Байден объяснил свое преследование борьбой республиканцев против его отца. Об этом говорили и в окружении американского лидера, который, по данным СМИ, более всего печалится из-за ситуации вокруг сына.Ранее Байдену-младшему уже предъявляли обвинения в неуплате налогов, он пошел на сделку со следствием, но суд не утвердил ее. Вмененная сумма была намного скромнее: прокуратура заявляла, что он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.Хантер Байден, которому 54 года, — первый в истории привлекаемый к уголовной ответственности ребенок действующего президента США. В рамках первого дела, по версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета "Кольт" он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, при этом тюремный срок по таким делам за нарушения, совершенные впервые, как правило, не назначается.

https://ria.ru/20240315/impichment-1933251344.html

https://ria.ru/20240221/mask-1928847997.html

https://ria.ru/20240117/kokain-1921764479.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хантер байден, сша, в мире