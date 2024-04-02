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Байдена объявили персоной нон грата на консервативной конференции в Венгрии - РИА Новости, 02.04.2024
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02:45 02.04.2024 (обновлено: 05:42 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/bayden-1937227637.html
Байдена объявили персоной нон грата на консервативной конференции в Венгрии
Байдена объявили персоной нон грата на консервативной конференции в Венгрии - РИА Новости, 02.04.2024
Байдена объявили персоной нон грата на консервативной конференции в Венгрии
Венгерский Центр основных прав, организующий в апреле в Будапеште конференцию консервативных политических действий (CPAC), объявил президента США Джо Байдена... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T02:45
2024-04-02T05:42
венгрия
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будапешт
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БУДАПЕШТ, 2 апр - РИА Новости. Венгерский Центр основных прав, организующий в апреле в Будапеште конференцию консервативных политических действий (CPAC), объявил президента США Джо Байдена "персоной нон грата", пошутив, что к участию в мероприятии не допускаются те, кто может заблудиться на сцене.&quot;Основное требование для гостей CPAC в Венгрии - не потеряться на сцене. Джо (Байден) не был готов выполнить минимальные условия&quot;, — написали организаторы в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), разместив изображение Байдена с подписью &quot;персона нон грата&quot;.Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.В конце апреля в Будапеште в третий раз состоится Конференция консервативных политических действий (CPAC). В 2022 году экс-президент США Дональд Трамп направил участникам конференции видеообращение. Пока неизвестно, примет ли Трамп участие в мероприятии в этом году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что власти Венгрии были бы рады видеть Трампа в Будапеште в любом качестве, независимо от того, "кандидат он, избранный президент или кто-то еще".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью, посвященной планам на 2024 год, заявил, что политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, и Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой", перефразировав предвыборный лозунг Трампа Make America Great Again.Орбан выражал поддержку Трампу, когда тому предъявили обвинения. В частности, он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением на открытии CPAC в Далласе по приглашению Трампа. В марте 2024 года Орбан вновь отправился в США, где провел переговоры с Трампом в его имении Мар-а-Лаго.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240401/bayden-1937193877.html
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венгрия, сша, будапешт, дональд трамп, джо байден, виктор орбан, евросоюз, в мире
Венгрия, США, Будапешт, Дональд Трамп, Джо Байден, Виктор Орбан, Евросоюз, В мире
Байдена объявили персоной нон грата на консервативной конференции в Венгрии

Венгерские консерваторы объявили Байдена персоной нон грата на своей конференции

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 апр - РИА Новости. Венгерский Центр основных прав, организующий в апреле в Будапеште конференцию консервативных политических действий (CPAC), объявил президента США Джо Байдена "персоной нон грата", пошутив, что к участию в мероприятии не допускаются те, кто может заблудиться на сцене.
«

"Основное требование для гостей CPAC в Венгрии - не потеряться на сцене. Джо (Байден) не был готов выполнить минимальные условия", — написали организаторы в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), разместив изображение Байдена с подписью "персона нон грата".

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Байден поприветствовал "устричных кроликов" в Белом доме
Вчера, 19:28
Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
В конце апреля в Будапеште в третий раз состоится Конференция консервативных политических действий (CPAC). В 2022 году экс-президент США Дональд Трамп направил участникам конференции видеообращение. Пока неизвестно, примет ли Трамп участие в мероприятии в этом году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что власти Венгрии были бы рады видеть Трампа в Будапеште в любом качестве, независимо от того, "кандидат он, избранный президент или кто-то еще".
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе в Капитолии - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
СМИ: Байден сделал странное заявление после обрушения моста в Балтиморе
27 марта, 19:28
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью, посвященной планам на 2024 год, заявил, что политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, и Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой", перефразировав предвыборный лозунг Трампа Make America Great Again.
Орбан выражал поддержку Трампу, когда тому предъявили обвинения. В частности, он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением на открытии CPAC в Далласе по приглашению Трампа. В марте 2024 года Орбан вновь отправился в США, где провел переговоры с Трампом в его имении Мар-а-Лаго.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Агенты Секретной службы США - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
К дому советника Байдена подбросили навоз, сообщили СМИ
26 марта, 23:59
 
ВенгрияСШАБудапештДональд ТрампДжо БайденВиктор ОрбанЕвросоюзВ мире
 
 
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