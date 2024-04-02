Байдена объявили персоной нон грата на консервативной конференции в Венгрии
Венгерские консерваторы объявили Байдена персоной нон грата на своей конференции
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 апр - РИА Новости. Венгерский Центр основных прав, организующий в апреле в Будапеште конференцию консервативных политических действий (CPAC), объявил президента США Джо Байдена "персоной нон грата", пошутив, что к участию в мероприятии не допускаются те, кто может заблудиться на сцене.
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"Основное требование для гостей CPAC в Венгрии - не потеряться на сцене. Джо (Байден) не был готов выполнить минимальные условия", — написали организаторы в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), разместив изображение Байдена с подписью "персона нон грата".
Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
В конце апреля в Будапеште в третий раз состоится Конференция консервативных политических действий (CPAC). В 2022 году экс-президент США Дональд Трамп направил участникам конференции видеообращение. Пока неизвестно, примет ли Трамп участие в мероприятии в этом году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что власти Венгрии были бы рады видеть Трампа в Будапеште в любом качестве, независимо от того, "кандидат он, избранный президент или кто-то еще".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая с речью, посвященной планам на 2024 год, заявил, что политика руководства ЕС чрезвычайно далека от интересов простых европейцев, в Брюсселе необходимы перемены, и Венгрия в ходе председательства в ЕС собирается "сделать Европу снова великой", перефразировав предвыборный лозунг Трампа Make America Great Again.
Орбан выражал поддержку Трампу, когда тому предъявили обвинения. В частности, он разместил совместную фотографию с Трампом, сделанную в августе 2022 года в имении экс-президента США в Бедминстере, штат Нью-Джерси, перед выступлением на открытии CPAC в Далласе по приглашению Трампа. В марте 2024 года Орбан вновь отправился в США, где провел переговоры с Трампом в его имении Мар-а-Лаго.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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