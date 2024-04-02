https://ria.ru/20240402/baltimor-1937300716.html

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок моста в Балтиморе

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок моста в Балтиморе - РИА Новости, 02.04.2024

"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок моста в Балтиморе

"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале сделанный спутником снимок моста, рухнувшего в американском городе Балтиморе после столкновения с морским судном. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:46

2024-04-02T11:46

2024-04-02T11:50

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обрушение моста в балтиморе

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале сделанный спутником снимок моста, рухнувшего в американском городе Балтиморе после столкновения с морским судном. Фотографию 29 марта, через несколько дней после инцидента, сделал спутник "Канопус-В". "Сейчас порт перекрыт и навигация невозможна до тех пор, пока не будут убраны обломки и очищено дно. Военно-морские корабли также застряли у причалов. Руководство порта и города собирается создать временный канал в северо-восточной части основного канала, в районе моста. Это позволит пропускать через канал суда с наиболее важными грузами", - сообщили в госкорпорации. Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.

https://ria.ru/20240327/sudno-1936092789.html

https://ria.ru/20240329/most-1936696916.html

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в мире, балтимор, мэриленд, коломбо, роскосмос, обрушение моста в балтиморе