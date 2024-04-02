https://ria.ru/20240402/baltimor-1937300716.html
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок моста в Балтиморе
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок моста в Балтиморе - РИА Новости, 02.04.2024
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок моста в Балтиморе
"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале сделанный спутником снимок моста, рухнувшего в американском городе Балтиморе после столкновения с морским судном. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:46
2024-04-02T11:46
2024-04-02T11:50
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале сделанный спутником снимок моста, рухнувшего в американском городе Балтиморе после столкновения с морским судном. Фотографию 29 марта, через несколько дней после инцидента, сделал спутник "Канопус-В". "Сейчас порт перекрыт и навигация невозможна до тех пор, пока не будут убраны обломки и очищено дно. Военно-морские корабли также застряли у причалов. Руководство порта и города собирается создать временный канал в северо-восточной части основного канала, в районе моста. Это позволит пропускать через канал суда с наиболее важными грузами", - сообщили в госкорпорации. Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
https://ria.ru/20240327/sudno-1936092789.html
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в мире, балтимор, мэриленд, коломбо, роскосмос, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, Мэриленд, Коломбо, Роскосмос, Обрушение моста в Балтиморе
"Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок моста в Балтиморе
"Роскосмос" показал снимок со спутника с рухнувшим в Балтиморе мостом
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
"Роскосмос" опубликовал в Telegram-канале
сделанный спутником снимок моста, рухнувшего в американском городе Балтиморе после столкновения с морским судном.
Фотографию 29 марта, через несколько дней после инцидента, сделал спутник "Канопус-В".
"Сейчас порт перекрыт и навигация невозможна до тех пор, пока не будут убраны обломки и очищено дно. Военно-морские корабли также застряли у причалов. Руководство порта и города собирается создать временный канал в северо-восточной части основного канала, в районе моста. Это позволит пропускать через канал суда с наиболее важными грузами", - сообщили в госкорпорации.
Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился.
Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения.
Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.