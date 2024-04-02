https://ria.ru/20240402/avariya-1937293206.html

Установлены личности шести погибших при аварии на переезде под Ярославлем

Установлены личности шести погибших при аварии на переезде под Ярославлем - РИА Новости, 02.04.2024

Установлены личности шести погибших при аварии на переезде под Ярославлем

Установлены личности шести из семи погибших при столкновении автобуса с поездом в Ярославской области, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:25

2024-04-02T11:25

2024-04-02T14:35

происшествия

авто

ярославская область

россия

михаил евраев

северная железная дорога

северо-западная транспортная прокуратура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937166840_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b42c850e7f00bcb52f468f45884e7963.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Установлены личности шести из семи погибших при столкновении автобуса с поездом в Ярославской области, сообщается на сайте МВД Медиа. "В настоящее время установлены личности шести погибших – мужчина-водитель автобуса 1980 года рождения, женщины-пассажиры 1949, 1951, 1971, 1973 года рождения, а также девушка 2007 года рождения. Данные ещё одного погибшего пассажира выясняются", - говорится в сообщении. По данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки. По уточненным данным МЧС РФ, в ДТП погибли шесть пассажиров автобуса и водитель. Пострадал машинист поезда. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян – он поднял шлагбаум и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937151814.html

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, ярославская область, россия, михаил евраев, северная железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik, столкновение автобуса с поездом в ярославской области