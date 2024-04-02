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Установлены личности шести погибших при аварии на переезде под Ярославлем
Установлены личности шести погибших при аварии на переезде под Ярославлем - РИА Новости, 02.04.2024
Установлены личности шести погибших при аварии на переезде под Ярославлем
Установлены личности шести из семи погибших при столкновении автобуса с поездом в Ярославской области, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:25
2024-04-02T11:25
2024-04-02T14:35
происшествия
авто
ярославская область
россия
михаил евраев
северная железная дорога
северо-западная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Установлены личности шести из семи погибших при столкновении автобуса с поездом в Ярославской области, сообщается на сайте МВД Медиа. "В настоящее время установлены личности шести погибших – мужчина-водитель автобуса 1980 года рождения, женщины-пассажиры 1949, 1951, 1971, 1973 года рождения, а также девушка 2007 года рождения. Данные ещё одного погибшего пассажира выясняются", - говорится в сообщении. По данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки. По уточненным данным МЧС РФ, в ДТП погибли шесть пассажиров автобуса и водитель. Пострадал машинист поезда. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян – он поднял шлагбаум и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.
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Происшествия, Авто, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Северная железная дорога, Северо-Западная транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik, Столкновение автобуса с поездом в Ярославской области
Установлены личности шести погибших при аварии на переезде под Ярославлем
Установлены личности шести из семи погибших на переезде под Ярославлем