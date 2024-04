https://ria.ru/20240402/autizm-1937186744.html

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма - РИА Новости, 02.04.2024

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он установлен резолюцией... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T02:09

2024-04-02T02:09

2024-04-02T02:11

справки

россия

африка

азия

воз

оон

аутизм

всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937165442_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dcdfe8a2f1045d1d5d9c81a6d574e87f.jpg

2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Он установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2007 года, в которой была выражена обеспокоенность высокой долей детей, страдающих аутизмом, во всех регионах мира. В 2024 году тема Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма – "От выживания к процветанию: люди с аутизмом обсуждают региональные перспективы".В этом году впервые будет предпринята попытка представить глобальный обзор состояния дел в этой области с точки зрения самих людей c аутизмом из всех слоев общества, представляющих Африку, Азию и Тихоокеанский регион, Европу, Латинскую Америку и Карибский бассейн, Северную Америку и Океанию.Аутизм – постоянное нарушение в развитии нервной системы, которое проявляется в раннем детстве и не зависит от пола, расовой принадлежности или социально-экономического статуса. Термин "расстройства аутистического спектра" (РАС) охватывает ряд определенных характеристик. При условии надлежащей поддержки, учета потребностей и благожелательного отношения люди с РАС могут пользоваться равными возможностями, полноправно и продуктивно участвовать в жизни общества.Для аутизма в первую очередь характерны уникальные особенности социального взаимодействия, нестандартные способы обучения, острый интерес к определенным темам, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств. К основным признакам патологии относятся: характерное задумчивое выражение лица. отрешенность и сонность, неспособность проявления и налаживания эмоциональных связей (аутистическое одиночество), нарушения или задержка речи, предпочтение определенной одежды и питания, упрощение игр (монотонность), стремление к ритуальным действиям, странное манерное поведение, неожиданная агрессия, раздражение, беспричинный страх, растерянность и прочее. Признаки аутизма могут быть выявлены в раннем детстве, но часто диагностируются и в более позднем возрасте. Люди с аутизмом часто имеют сопутствующую патологию, включая эпилепсию, депрессию, тревожность, синдром дефицита внимания и гиперактивности, нарушения сна или склонность к самоповреждению. Уровень интеллектуальных способностей таких людей варьирует в широком диапазоне от серьезных когнитивных нарушений до высокого уровня интеллекта.По оценкам ВОЗ, аутизм присутствует примерно у одного ребенка из 100. Это усредненная оценка, она варьируется в разных исследованиях в широком диапазоне, и по некоторым их них показатели гораздо выше. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) – ведущей организации США по защите здоровья населения – около 1% населения мира имеет РАС, т.е. более 75 миллионов человек. У мальчиков аутизм диагностируется в четыре раза чаще, чем у девочек. Страной с самым высоким уровнем диагностированного аутизма в мире является Катар, а с самым низким – Франция. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%. Причины РАС до сих пор исследуются, в числе основных называются генетические и экологические, то есть наследственность и влияние окружающей среды. За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности. Аутизм нельзя диагностировать при помощи тестов и краткого осмотра даже несколькими специалистами. Также не существует подтвержденных методов лабораторной диагностики РАС (диагноз нельзя поставить по анализу крови или с помощью КТ или МРТ). Диагностика РАС включает сбор анамнестических данных, оценку текущего (психиатрического) статуса и оценку уровня развития. Для уточнения диагноза и повышения его точности используют дополнительные стандартизированные методики, относящиеся к "золотому стандарту": ADOS-II и ADI-R (тесты на аутизм).Непосредственного лечения РАС пока не существует. К методам с доказанной эффективностью и безопасностью относится постоянная абилитация (развитие потенциальных возможностей) на основе поведенческих, психологических и образовательных подходов. Единственный научно доказанный метод коррекции аутизма – ABA-терапия: applied behavior analysis. Ее основная идея проста: если ребенку нравятся последствия его действий, он их повторяет, если нет – не повторяет. При этом каждый успех вознаграждается, а неудача игнорируется. Что касается медикаментозного лечения, то официально разрешенные лекарства-нейролептики имеют целый ряд тяжелых побочных эффектов. По мнению экспертов, 25-27% детей с особенностями развития при правильной ранней помощи к концу дошкольного возраста могут приблизиться к норме. В России каждый 88-й ребенок рождается с аутизмом. В настоящее время в систему российского образования, согласно мониторингу органов исполнительной власти субъектов РФ (2022), включены 45 888 детей с РАС.Выявлена динамика увеличения численности по сравнению с 2021 годом на 17%, прирост составил 6771 человек. В целом, по всем федеральным округам отмечается равномерный небольшой (12-18%) прирост численности детей с РАС в системе образования. Наибольшая динамика выявлена по Центральному федеральному округу – 27%. Приволжский ФО и Сибирский ФО прибавили 19% и 16% соответственно. С сентября 2018 года в России началось тестирование образовательной программы для дошкольников с аутизмом. Программа нацелена на обучение детей самостоятельности, на ослабление зависимости от родителей и успешную интеграцию в общество в дальнейшем. В РФ для обучения и воспитания детей с аутизмом разработан специальный образовательный стандарт, создаются программы и методы коррекционной помощи, адаптируются зарубежные психолого-педагогические подходы. Кроме того, в помощь учителям и родителям на сайте Института коррекционной педагогики РАО размещены рекомендации по психолого-педагогической поддержке школьников с РАС в период дистанционного образования. С 2008 года ежегодно 2 апреля по всему миру в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также для привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма по инициативе фонда Autism Speaks проходит акция "Зажги синим" (Light It Up Blue). Синий – официальный цвет организации. В этот день в странах, присоединившихся к акции, здания подсвечивают синими прожекторами. В России акция проводится с 2013 года, первым городом-участником стала Москва, а затем Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, Кострома, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Симферополь, Тюмень и другие города. Ко Всемирному дню распространения информации об аутизме приурочена Всероссийская неделя распространения информации об аутизме. В 2024 году она пройдет 31 марта - 6 апреля. В ее рамках пройдут VIII Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди, консультационный онлайн-марафон для родителей и специалистов и другие мероприятия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

африка

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, африка, азия, воз, оон, аутизм, всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, день распространения информации об аутизме