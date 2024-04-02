https://ria.ru/20240402/ataki-1937433632.html
ООН после атаки БПЛА на Татарстан осудила удары по гражданским объектам
ООН после атаки БПЛА на Татарстан осудила удары по гражданским объектам - РИА Новости, 03.04.2024
ООН после атаки БПЛА на Татарстан осудила удары по гражданским объектам
ООН осуждает удары по гражданской инфраструктуре, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку беспилотников на... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-02T19:53
2024-04-02T19:53
2024-04-03T00:21
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ООН, 2 апр — РИА Новости. ООН осуждает удары по гражданской инфраструктуре, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку беспилотников на объекты в Татарстане."Мы выступаем против и призываем к прекращению всех атак на гражданскую инфраструктуру", — сказал он на брифинге.Ранее во вторник власти Татарстана сообщили, что утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех". По последним данным, там пострадали 13 студентов. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил восстановить поврежденное жилье.
https://ria.ru/20240402/svo-1937378091.html
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в мире, стефан дюжаррик, оон, елабуга, нижнекамск
В мире, Стефан Дюжаррик, ООН, Елабуга, Нижнекамск
ООН после атаки БПЛА на Татарстан осудила удары по гражданским объектам
ООН осудила атаки на гражданскую инфраструктуру после атаки дронов в Татарстане