https://ria.ru/20240402/ataki-1937433632.html

ООН после атаки БПЛА на Татарстан осудила удары по гражданским объектам

ООН после атаки БПЛА на Татарстан осудила удары по гражданским объектам - РИА Новости, 03.04.2024

ООН после атаки БПЛА на Татарстан осудила удары по гражданским объектам

ООН осуждает удары по гражданской инфраструктуре, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку беспилотников на... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-02T19:53

2024-04-02T19:53

2024-04-03T00:21

в мире

стефан дюжаррик

оон

елабуга

нижнекамск

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ООН, 2 апр — РИА Новости. ООН осуждает удары по гражданской инфраструктуре, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя атаку беспилотников на объекты в Татарстане."Мы выступаем против и призываем к прекращению всех атак на гражданскую инфраструктуру", — сказал он на брифинге.Ранее во вторник власти Татарстана сообщили, что утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех". По последним данным, там пострадали 13 студентов. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил восстановить поврежденное жилье.

https://ria.ru/20240402/svo-1937378091.html

елабуга

нижнекамск

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в мире, стефан дюжаррик, оон, елабуга, нижнекамск