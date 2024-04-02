https://ria.ru/20240402/ataka-1937363660.html

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло - РИА Новости, 02.04.2024

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13 человек, все они - студенты, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:18

2024-04-02T15:18

2024-04-02T15:28

республика татарстан (татарстан)

вооруженные силы украины

украина

происшествия

елабуга

нижнекамск

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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13 человек, все они - студенты, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил минздрав республики."По состоянию на 13.00, после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ "Алабуга" пострадали 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Ранее власти сообщали о 12 пострадавших.Все пострадавшие поступили в Елабужскую центральную районную больницу.По информации минздрава региона, после проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых ребят отпустили на амбулаторное лечение. Восемь человек были госпитализированы. Состояние пострадавших - легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех".

https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

республика татарстан (татарстан)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика татарстан (татарстан), вооруженные силы украины, украина, происшествия, елабуга, нижнекамск