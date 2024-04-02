https://ria.ru/20240402/ataka-1937363660.html
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло - РИА Новости, 02.04.2024
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13 человек, все они - студенты, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:18
2024-04-02T15:18
2024-04-02T15:28
республика татарстан (татарстан)
вооруженные силы украины
украина
происшествия
елабуга
нижнекамск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937266662_0:171:263:319_1920x0_80_0_0_521e4420028805a020d1fe34d0d04f3f.jpg
КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13 человек, все они - студенты, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил минздрав республики."По состоянию на 13.00, после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ "Алабуга" пострадали 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.Ранее власти сообщали о 12 пострадавших.Все пострадавшие поступили в Елабужскую центральную районную больницу.По информации минздрава региона, после проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых ребят отпустили на амбулаторное лечение. Восемь человек были госпитализированы. Состояние пострадавших - легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех".
https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
республика татарстан (татарстан)
украина
елабуга
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937266662_0:147:263:344_1920x0_80_0_0_ad35710197c94e25b80007c766055250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), вооруженные силы украины, украина, происшествия, елабуга, нижнекамск
Республика Татарстан (Татарстан), Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия, Елабуга, Нижнекамск
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло
Минздрав: число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13 человек
КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 13 человек, все они - студенты, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил минздрав республики.
"По состоянию на 13.00, после взрыва в результате прилета БПЛА в ОЭЗ "Алабуга" пострадали 13 человек, студенты, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Ранее власти сообщали о 12 пострадавших.
Все пострадавшие поступили в Елабужскую центральную районную больницу.
По информации минздрава региона, после проведения лечебно-диагностических мероприятий пятерых ребят отпустили на амбулаторное лечение. Восемь человек были госпитализированы. Состояние пострадавших - легкой и средней тяжести, угрозы жизни нет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге
и Нижнекамске
была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех".