https://ria.ru/20240402/ataka-1937317075.html

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12 - РИА Новости, 02.04.2024

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12

Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:49

2024-04-02T12:49

2024-04-02T13:02

происшествия

республика татарстан (татарстан)

елабуга

нижнекамск

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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12, сообщает пресс-служба главы Татарстана."(Пострадавших) 12 человек. По степени тяжести так же - средняя, жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Минздрав Татарстана информировал ранее о шестерых пострадавших в Елабуге. Отмечалось, что их жизни ничего не угрожает.Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.

https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html

республика татарстан (татарстан)

елабуга

нижнекамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика татарстан (татарстан), елабуга, нижнекамск