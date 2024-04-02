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Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12 - РИА Новости, 02.04.2024
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12:49 02.04.2024 (обновлено: 13:02 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/ataka-1937317075.html
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12 - РИА Новости, 02.04.2024
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:49
2024-04-02T13:02
происшествия
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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12, сообщает пресс-служба главы Татарстана."(Пострадавших) 12 человек. По степени тяжести так же - средняя, жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Минздрав Татарстана информировал ранее о шестерых пострадавших в Елабуге. Отмечалось, что их жизни ничего не угрожает.Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.
https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html
республика татарстан (татарстан)
елабуга
нижнекамск
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происшествия, республика татарстан (татарстан), елабуга, нижнекамск
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Елабуга, Нижнекамск
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12

Число пострадавших от атаки дронов по общежитию "Алабуги" возросло до 12

© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане
Атака беспилотника по общежитию Алабуги в Татарстане
© Кадр видео из соцсетей
Атака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"(Пострадавших) 12 человек. По степени тяжести так же - средняя, жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Минздрав Татарстана информировал ранее о шестерых пострадавших в Елабуге. Отмечалось, что их жизни ничего не угрожает.
Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Ряд атак ВСУ по России осуществили с БПЛА с использованием ИИ, пишут СМИ
Вчера, 10:21
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)ЕлабугаНижнекамск
 
 
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