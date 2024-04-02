https://ria.ru/20240402/ataka-1937317075.html
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12 - РИА Новости, 02.04.2024
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:49
2024-04-02T12:49
2024-04-02T13:02
происшествия
республика татарстан (татарстан)
елабуга
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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12, сообщает пресс-служба главы Татарстана."(Пострадавших) 12 человек. По степени тяжести так же - средняя, жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Минздрав Татарстана информировал ранее о шестерых пострадавших в Елабуге. Отмечалось, что их жизни ничего не угрожает.Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.
https://ria.ru/20240402/ii-1937273929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан), елабуга, нижнекамск
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан), Елабуга, Нижнекамск
Число пострадавших от атаки дронов в Татарстане возросло до 12
Число пострадавших от атаки дронов по общежитию "Алабуги" возросло до 12