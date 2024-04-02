https://ria.ru/20240402/ataka-1937244176.html

По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника

По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника - РИА Новости, 02.04.2024

По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника

Беспилотники ударили по общежитию ОЭЗ "Алабуга", два человека ранены, сообщает особая экономическая зона. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:33

2024-04-02T08:33

2024-04-02T09:45

происшествия

елабуга

нижнекамск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937266662_0:171:263:319_1920x0_80_0_0_521e4420028805a020d1fe34d0d04f3f.jpg

КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Беспилотники ударили по общежитию ОЭЗ "Алабуга", два человека ранены, сообщает особая экономическая зона.По информации в телеграм-канале ОЭЗ, удар был нанесён сегодня в 5.45 утра по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками."Два человека ранено", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге (в 10 километрах от нее находится ОЭЗ "Алабуга") и Нижнекамске.

https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936676955.html

https://ria.ru/20240331/pvo-1936903986.html

елабуга

нижнекамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, елабуга, нижнекамск