https://ria.ru/20240402/ataka-1937244176.html
По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника
По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника - РИА Новости, 02.04.2024
По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника
Беспилотники ударили по общежитию ОЭЗ "Алабуга", два человека ранены, сообщает особая экономическая зона. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:33
2024-04-02T08:33
2024-04-02T09:45
происшествия
елабуга
нижнекамск
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КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Беспилотники ударили по общежитию ОЭЗ "Алабуга", два человека ранены, сообщает особая экономическая зона.По информации в телеграм-канале ОЭЗ, удар был нанесён сегодня в 5.45 утра по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками."Два человека ранено", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге (в 10 километрах от нее находится ОЭЗ "Алабуга") и Нижнекамске.
https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936676955.html
https://ria.ru/20240331/pvo-1936903986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, елабуга, нижнекамск
Происшествия, Елабуга, Нижнекамск
По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника
По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника, ранены два человека