Рейтинг@Mail.ru
По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 02.04.2024 (обновлено: 09:45 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/ataka-1937244176.html
По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника
По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника - РИА Новости, 02.04.2024
По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника
Беспилотники ударили по общежитию ОЭЗ "Алабуга", два человека ранены, сообщает особая экономическая зона. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:33
2024-04-02T09:45
происшествия
елабуга
нижнекамск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937266662_0:171:263:319_1920x0_80_0_0_521e4420028805a020d1fe34d0d04f3f.jpg
КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Беспилотники ударили по общежитию ОЭЗ "Алабуга", два человека ранены, сообщает особая экономическая зона.По информации в телеграм-канале ОЭЗ, удар был нанесён сегодня в 5.45 утра по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками."Два человека ранено", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге (в 10 километрах от нее находится ОЭЗ "Алабуга") и Нижнекамске.
https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936676955.html
https://ria.ru/20240331/pvo-1936903986.html
елабуга
нижнекамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937266662_0:147:263:344_1920x0_80_0_0_ad35710197c94e25b80007c766055250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, елабуга, нижнекамск
Происшествия, Елабуга, Нижнекамск
По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника

По общежитию в ОЭЗ "Алабуга" ударили два беспилотника, ранены два человека

© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане. 2 апреля 2024
Атака беспилотника по общежитию Алабуги в Татарстане. 2 апреля 2024
© Кадр видео из соцсетей
Атака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Беспилотники ударили по общежитию ОЭЗ "Алабуга", два человека ранены, сообщает особая экономическая зона.
По информации в телеграм-канале ОЭЗ, удар был нанесён сегодня в 5.45 утра по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками.
Последствия атаки ВСУ жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Белгороде, погиб человек
29 марта, 15:57
"Два человека ранено", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила об атаке беспилотников на предприятия в Елабуге (в 10 километрах от нее находится ОЭЗ "Алабуга") и Нижнекамске.
Зенитный комплекс - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью
31 марта, 07:06
 
ПроисшествияЕлабугаНижнекамск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала