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Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова - РИА Новости, 02.04.2024
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18:04 02.04.2024 (обновлено: 21:37 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/artistka-1937406487.html
Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова
Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова - РИА Новости, 02.04.2024
Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова
Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни, сообщили в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов России. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:04
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россия
рсфср
вгик
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни, сообщили в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов России. "Второго апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова", - говорится в сообщении на сайте союза. В пресс-службе отметили, что в памяти зрителей, коллег, поклонников Татьяна Конюхова навсегда останется "яркой, талантливой, любимой актрисой, дарящей радость и свет". Конюхова родилась в 1931 году, окончила ВГИК, около 20 лет была профессором и художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства. В ее фильмографии роли в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина", "Майская ночь, или Утопленница", "Доброе утро", "Женитьба Бальзаминова", "На златом крыльце сидели…", а также в сериалах "Экстренный вызов", "Даша Васильева. Любительница частного сыска" и других.
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россия, рсфср, вгик, московский государственный университет культуры и искусств
Россия, РСФСР, ВГИК, Московский государственный университет культуры и искусств
Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова

Умерла актриса Конюхова из "Женитьбы Бальзаминова"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНародная артистка Татьяна Конюхова
Народная артистка Татьяна Конюхова - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Народная артистка Татьяна Конюхова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни, сообщили в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов России.
«
"Второго апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова", - говорится в сообщении на сайте союза.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАртистка Татьяна Конюхова в кинофильме "Вольница"
Артистка Татьяна Конюхова в кинофильме Вольница
© РИА Новости
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Артистка Татьяна Конюхова в кинофильме "Вольница". Архивное фото
В пресс-службе отметили, что в памяти зрителей, коллег, поклонников Татьяна Конюхова навсегда останется "яркой, талантливой, любимой актрисой, дарящей радость и свет".
Конюхова родилась в 1931 году, окончила ВГИК, около 20 лет была профессором и художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства. В ее фильмографии роли в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина", "Майская ночь, или Утопленница", "Доброе утро", "Женитьба Бальзаминова", "На златом крыльце сидели…", а также в сериалах "Экстренный вызов", "Даша Васильева. Любительница частного сыска" и других.
 
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