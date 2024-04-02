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Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова

Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова - РИА Новости, 02.04.2024

Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова

Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни, сообщили в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов России. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:04

2024-04-02T18:04

2024-04-02T21:37

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рсфср

вгик

московский государственный университет культуры и искусств

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова скончалась на 93-м году жизни, сообщили в пресс-службе Гильдии актеров Союза кинематографистов России. "Второго апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова", - говорится в сообщении на сайте союза. В пресс-службе отметили, что в памяти зрителей, коллег, поклонников Татьяна Конюхова навсегда останется "яркой, талантливой, любимой актрисой, дарящей радость и свет". Конюхова родилась в 1931 году, окончила ВГИК, около 20 лет была профессором и художественным руководителем актерской мастерской Московского государственного университета культуры и искусства. В ее фильмографии роли в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина", "Майская ночь, или Утопленница", "Доброе утро", "Женитьба Бальзаминова", "На златом крыльце сидели…", а также в сериалах "Экстренный вызов", "Даша Васильева. Любительница частного сыска" и других.

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россия, рсфср, вгик, московский государственный университет культуры и искусств