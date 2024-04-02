https://ria.ru/20240402/armeniya-1937273184.html

Армянский депутат предупредил о последствиях разрушения отношений с Россией

Армянский депутат предупредил о последствиях разрушения отношений с Россией - РИА Новости, 02.04.2024

Армянский депутат предупредил о последствиях разрушения отношений с Россией

Внешнеполитический разворот Еревана и разрушение отношений с Москвой приведут к самым серьезным проблемам для Армении, в частности, в сферах экономики и... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:19

2024-04-02T10:19

2024-04-02T11:29

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ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Внешнеполитический разворот Еревана и разрушение отношений с Москвой приведут к самым серьезным проблемам для Армении, в частности, в сферах экономики и безопасности, считает депутат парламента республики от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян. Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван считает США и Европу своими основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике. Он добавил, что Армения не намерена вступать в НАТО, у страны уже есть сотрудничество с организацией. "Я категорически против разворота внешнеполитических ориентиров Армении. Армения не должна стать разменной монетой геополитических игр. Что касается намерения нынешних властей Республики Армения, то я не раз высказывалась, что курс на разрушение отношений с нашим стратегическим союзником - Россией - в первую очередь навредит Армении как в политическом, так и в экономическом плане", - сказала Манукян РИА Новости. "А если к этому добавить вопросы безопасности, то можно однозначно утверждать, что в случае такого разворота наша страна столкнется с очень серьезными проблемами одновременно по нескольким направлениям", - подчеркнула она․ Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" 28 марта заявил, что армянское руководство под надуманными предлогами сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".

https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html

https://ria.ru/20240304/armeniya-1931011551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, армения, арарат мирзоян, сергей лавров, мария захарова, евросоюз