Армянский депутат предупредил о последствиях разрушения отношений с Россией
Армянский депутат: разрушение отношений с Россией приведет к серьезным проблемам
© Sputnik / Aram NersesyanАрегназ Манукян
© Sputnik / Aram Nersesyan
Арегназ Манукян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Внешнеполитический разворот Еревана и разрушение отношений с Москвой приведут к самым серьезным проблемам для Армении, в частности, в сферах экономики и безопасности, считает депутат парламента республики от оппозиционной фракции "Армения" Арегназ Манукян.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван считает США и Европу своими основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике. Он добавил, что Армения не намерена вступать в НАТО, у страны уже есть сотрудничество с организацией.
"Я категорически против разворота внешнеполитических ориентиров Армении. Армения не должна стать разменной монетой геополитических игр. Что касается намерения нынешних властей Республики Армения, то я не раз высказывалась, что курс на разрушение отношений с нашим стратегическим союзником - Россией - в первую очередь навредит Армении как в политическом, так и в экономическом плане", - сказала Манукян РИА Новости.
"А если к этому добавить вопросы безопасности, то можно однозначно утверждать, что в случае такого разворота наша страна столкнется с очень серьезными проблемами одновременно по нескольким направлениям", - подчеркнула она․
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" 28 марта заявил, что армянское руководство под надуманными предлогами сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".