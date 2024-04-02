https://ria.ru/20240402/armeniya-1937260795.html
Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 02.04.2024
Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило на своем сайте во вторник об обстреле своих позиций на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:39
2024-04-02T09:39
2024-04-02T09:39
в мире
азербайджан
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335993_0:93:1803:1107_1920x0_80_0_0_a40deb4465edb58ce7ebcbf64b620a8d.jpg
ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило на своем сайте во вторник об обстреле своих позиций на границе с Азербайджаном. "Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям 1 апреля в 22.00 (21.00 мск) в районе села Кут (Гегаркуникская область) и 2 апреля в 00.40 (23.40 мск)в районе села Тех (Сюникская область)", - говорится в сообщении. На границе Армении и Азербайджана долгое время не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора. В феврале Баку и Ереван снова обвинили друг друга в обстрелах.
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335993_102:0:1702:1200_1920x0_80_0_0_ffe62193a3e3797ca40b700de848095e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении: ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям