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Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 02.04.2024
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09:39 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/armeniya-1937260795.html
Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 02.04.2024
Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном
Министерство обороны Армении сообщило на своем сайте во вторник об обстреле своих позиций на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:39
2024-04-02T09:39
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ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило на своем сайте во вторник об обстреле своих позиций на границе с Азербайджаном. "Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям 1 апреля в 22.00 (21.00 мск) в районе села Кут (Гегаркуникская область) и 2 апреля в 00.40 (23.40 мск)в районе села Тех (Сюникская область)", - говорится в сообщении. На границе Армении и Азербайджана долгое время не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора. В феврале Баку и Ереван снова обвинили друг друга в обстрелах.
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в мире, азербайджан, армения
В мире, Азербайджан, Армения
Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении: ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило на своем сайте во вторник об обстреле своих позиций на границе с Азербайджаном.
"Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям 1 апреля в 22.00 (21.00 мск) в районе села Кут (Гегаркуникская область) и 2 апреля в 00.40 (23.40 мск)в районе села Тех (Сюникская область)", - говорится в сообщении.
На границе Армении и Азербайджана долгое время не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора. В феврале Баку и Ереван снова обвинили друг друга в обстрелах.
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