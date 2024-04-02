https://ria.ru/20240402/armeniya-1937260795.html

Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 02.04.2024

Минобороны Армении заявило об обстреле позиций на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении сообщило на своем сайте во вторник об обстреле своих позиций на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:39

2024-04-02T09:39

2024-04-02T09:39

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ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило на своем сайте во вторник об обстреле своих позиций на границе с Азербайджаном. "Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям 1 апреля в 22.00 (21.00 мск) в районе села Кут (Гегаркуникская область) и 2 апреля в 00.40 (23.40 мск)в районе села Тех (Сюникская область)", - говорится в сообщении. На границе Армении и Азербайджана долгое время не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня. Стороны работали над заключительным проектом мирного договора. В феврале Баку и Ереван снова обвинили друг друга в обстрелах.

https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, армения