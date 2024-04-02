https://ria.ru/20240402/arest-1937243610.html

Полиция задержала жителя Находки. который сообщил о "минировании" аэропорта

Полиция задержала жителя Находки. который сообщил о "минировании" аэропорта - РИА Новости, 02.04.2024

Полиция задержала жителя Находки. который сообщил о "минировании" аэропорта

Полиция возбудила уголовное дело на жителя Находки Приморского края, который после конфликта с наемными рабочими из Средней Азии сообщил в аэропорт, что они... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:30

2024-04-02T08:30

2024-04-02T08:30

происшествия

находка

средняя азия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на жителя Находки Приморского края, который после конфликта с наемными рабочими из Средней Азии сообщил в аэропорт, что они готовят там теракт, сообщает управление на транспорте МВД по ДФО. "В линейный отдел полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что двое мужчин направляются в аэропорт с целью совершения противоправного деяния и последующего вылета на родину. Сотрудники транспортной полиции отреагировали незамедлительно, организовав детальный осмотр аэровокзальной площади на предмет наличия опасных предметов, однако информация не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении. Установлен и задержан звонивший – 31-летний ранее не судимый житель Находки. Мужчина рассказал, что накануне у него произошел конфликт с его знакомыми – гражданами одной из республик Средней Азии, которых он периодически нанимал на строительные работы. Те сказали, что хотят покинуть Россию и вернуться на родину, нарушив рабочие договоренности. Мужчина, чтобы задержать их в Приморье, сообщил в диспетчерскую службу авиаузла заведомо ложную информацию о минировании аэропорта, отмечают в управлении. Возбуждено уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20240401/zaderzhanie-1937166245.html

https://ria.ru/20240320/lzheminirovanie-1934377328.html

находка

средняя азия

приморский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, находка, средняя азия, приморский край