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Полиция задержала жителя Находки. который сообщил о "минировании" аэропорта - РИА Новости, 02.04.2024
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08:30 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/arest-1937243610.html
Полиция задержала жителя Находки. который сообщил о "минировании" аэропорта
Полиция задержала жителя Находки. который сообщил о "минировании" аэропорта - РИА Новости, 02.04.2024
Полиция задержала жителя Находки. который сообщил о "минировании" аэропорта
Полиция возбудила уголовное дело на жителя Находки Приморского края, который после конфликта с наемными рабочими из Средней Азии сообщил в аэропорт, что они... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:30
2024-04-02T08:30
происшествия
находка
средняя азия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на жителя Находки Приморского края, который после конфликта с наемными рабочими из Средней Азии сообщил в аэропорт, что они готовят там теракт, сообщает управление на транспорте МВД по ДФО. "В линейный отдел полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что двое мужчин направляются в аэропорт с целью совершения противоправного деяния и последующего вылета на родину. Сотрудники транспортной полиции отреагировали незамедлительно, организовав детальный осмотр аэровокзальной площади на предмет наличия опасных предметов, однако информация не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении. Установлен и задержан звонивший – 31-летний ранее не судимый житель Находки. Мужчина рассказал, что накануне у него произошел конфликт с его знакомыми – гражданами одной из республик Средней Азии, которых он периодически нанимал на строительные работы. Те сказали, что хотят покинуть Россию и вернуться на родину, нарушив рабочие договоренности. Мужчина, чтобы задержать их в Приморье, сообщил в диспетчерскую службу авиаузла заведомо ложную информацию о минировании аэропорта, отмечают в управлении. Возбуждено уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20240401/zaderzhanie-1937166245.html
https://ria.ru/20240320/lzheminirovanie-1934377328.html
находка
средняя азия
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происшествия, находка, средняя азия, приморский край
Происшествия, Находка, Средняя Азия, Приморский край
Полиция задержала жителя Находки. который сообщил о "минировании" аэропорта

Приморец "заминировал" аэропорт в попытке удержать работавших на него мигрантов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на жителя Находки Приморского края, который после конфликта с наемными рабочими из Средней Азии сообщил в аэропорт, что они готовят там теракт, сообщает управление на транспорте МВД по ДФО.
"В линейный отдел полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что двое мужчин направляются в аэропорт с целью совершения противоправного деяния и последующего вылета на родину. Сотрудники транспортной полиции отреагировали незамедлительно, организовав детальный осмотр аэровокзальной площади на предмет наличия опасных предметов, однако информация не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении.
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В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании фудмолла
1 апреля, 17:15
Установлен и задержан звонивший – 31-летний ранее не судимый житель Находки.
Мужчина рассказал, что накануне у него произошел конфликт с его знакомыми – гражданами одной из республик Средней Азии, которых он периодически нанимал на строительные работы. Те сказали, что хотят покинуть Россию и вернуться на родину, нарушив рабочие договоренности. Мужчина, чтобы задержать их в Приморье, сообщил в диспетчерскую службу авиаузла заведомо ложную информацию о минировании аэропорта, отмечают в управлении.
Возбуждено уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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ПроисшествияНаходкаСредняя АзияПриморский край
 
 
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