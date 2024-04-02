Полиция задержала жителя Находки. который сообщил о "минировании" аэропорта
Приморец "заминировал" аэропорт в попытке удержать работавших на него мигрантов
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 апр – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на жителя Находки Приморского края, который после конфликта с наемными рабочими из Средней Азии сообщил в аэропорт, что они готовят там теракт, сообщает управление на транспорте МВД по ДФО.
"В линейный отдел полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что двое мужчин направляются в аэропорт с целью совершения противоправного деяния и последующего вылета на родину. Сотрудники транспортной полиции отреагировали незамедлительно, организовав детальный осмотр аэровокзальной площади на предмет наличия опасных предметов, однако информация не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении.
Установлен и задержан звонивший – 31-летний ранее не судимый житель Находки.
Мужчина рассказал, что накануне у него произошел конфликт с его знакомыми – гражданами одной из республик Средней Азии, которых он периодически нанимал на строительные работы. Те сказали, что хотят покинуть Россию и вернуться на родину, нарушив рабочие договоренности. Мужчина, чтобы задержать их в Приморье, сообщил в диспетчерскую службу авиаузла заведомо ложную информацию о минировании аэропорта, отмечают в управлении.
Возбуждено уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.