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При ЧП с самолетом Ан-24 в Светлогорске никто не пострадал - РИА Новости, 02.04.2024
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14:03 02.04.2024 (обновлено: 14:17 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/an-24-1937337851.html
При ЧП с самолетом Ан-24 в Светлогорске никто не пострадал
При ЧП с самолетом Ан-24 в Светлогорске никто не пострадал - РИА Новости, 02.04.2024
При ЧП с самолетом Ан-24 в Светлогорске никто не пострадал
Никто не пострадал в результате инцидента с самолетом Ан-24, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Светлогорска в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:03
2024-04-02T14:17
происшествия
светлогорск
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Никто не пострадал в результате инцидента с самолетом Ан-24, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Светлогорска в Туруханском районе Красноярского края, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел около 15.00 местного времени (11.00 мск). После посадки самолета Ан-24 авиакомпании "КрасАвиа", выполнявшего регулярный рейс из Красноярска, борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 15 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов."Пострадавших нет. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщает следствие.
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происшествия, светлогорск, следственный комитет россии (ск рф), ан-24
Происшествия, Светлогорск, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24
При ЧП с самолетом Ан-24 в Светлогорске никто не пострадал

При выкатывании Ан-24 за пределы ВПП в Светлогорске никто не пострадал

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramСамолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Светлогорск в Красноярском крае
Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Светлогорск в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Светлогорск в Красноярском крае
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Никто не пострадал в результате инцидента с самолетом Ан-24, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Светлогорска в Туруханском районе Красноярского края, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел около 15.00 местного времени (11.00 мск). После посадки самолета Ан-24 авиакомпании "КрасАвиа", выполнявшего регулярный рейс из Красноярска, борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 15 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
"Пострадавших нет. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщает следствие.
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ПроисшествияСветлогорскСледственный комитет России (СК РФ)Ан-24
 
 
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