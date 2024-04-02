При ЧП с самолетом Ан-24 в Светлогорске никто не пострадал
При выкатывании Ан-24 за пределы ВПП в Светлогорске никто не пострадал
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramСамолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Светлогорск в Красноярском крае
Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Светлогорск в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Никто не пострадал в результате инцидента с самолетом Ан-24, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Светлогорска в Туруханском районе Красноярского края, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел около 15.00 местного времени (11.00 мск). После посадки самолета Ан-24 авиакомпании "КрасАвиа", выполнявшего регулярный рейс из Красноярска, борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 15 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
"Пострадавших нет. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщает следствие.