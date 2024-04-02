https://ria.ru/20240402/an-24-1937337851.html

При ЧП с самолетом Ан-24 в Светлогорске никто не пострадал

При ЧП с самолетом Ан-24 в Светлогорске никто не пострадал - РИА Новости, 02.04.2024

При ЧП с самолетом Ан-24 в Светлогорске никто не пострадал

Никто не пострадал в результате инцидента с самолетом Ан-24, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Светлогорска в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:03

2024-04-02T14:03

2024-04-02T14:17

происшествия

светлогорск

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Никто не пострадал в результате инцидента с самолетом Ан-24, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Светлогорска в Туруханском районе Красноярского края, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел около 15.00 местного времени (11.00 мск). После посадки самолета Ан-24 авиакомпании "КрасАвиа", выполнявшего регулярный рейс из Красноярска, борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось 15 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов."Пострадавших нет. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются. Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщает следствие.

https://ria.ru/20240330/samolet-1936886860.html

светлогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, светлогорск, следственный комитет россии (ск рф), ан-24