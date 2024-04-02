https://ria.ru/20240402/an-24-1937330166.html

В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 02.04.2024

В Красноярском крае самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет Ан-24 авиакомпании "КрасАвиа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Светлогорска в Туруханском районе Красноярского края, сообщила... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:31

2024-04-02T13:31

2024-04-02T14:15

происшествия

красноярский край

светлогорск

ан-24

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КРАСНОЯРСК, 2 апр — РИА Новости. Самолет Ан-24 авиакомпании "КрасАвиа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Светлогорска в Туруханском районе Красноярского края, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура."На борту самолета находилось 15 пассажиров, из них двое несовершеннолетних", — уточнили в ведомстве.Инцидент произошел около 15:00 (11:00 мск). Борт прилетел регулярным рейсом из Красноярска.Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.В управлении СК на транспорте уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

https://ria.ru/20240401/intsident-1937010843.html

красноярский край

светлогорск

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происшествия, красноярский край, светлогорск, ан-24