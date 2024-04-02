https://ria.ru/20240402/aktsii-1937350298.html

Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось

Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось - РИА Новости, 02.04.2024

Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось

Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:41

2024-04-02T14:41

2024-04-02T14:41

общество

россия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев. "Осуществляем мониторинг и организуем блокировку сетевых ресурсов, содержащих преступные призывы, проводим разъяснительную работу, привлекаем нарушителей к ответственности. Стоит отметить, что число участников несогласованных акций в прошлом году заметно снизилось", - сказал Колокольцев.

https://ria.ru/20240218/arest-1928012414.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)