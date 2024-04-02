Рейтинг@Mail.ru
Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/aktsii-1937350298.html
Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось
Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось - РИА Новости, 02.04.2024
Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось
Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:41
2024-04-02T14:41
общество
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774957119_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_fef68e8ed967477118c0c35463b7537f.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев. "Осуществляем мониторинг и организуем блокировку сетевых ресурсов, содержащих преступные призывы, проводим разъяснительную работу, привлекаем нарушителей к ответственности. Стоит отметить, что число участников несогласованных акций в прошлом году заметно снизилось", - сказал Колокольцев.
https://ria.ru/20240218/arest-1928012414.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774957119_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_a505f16bbafc35f05aca0d65350328ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось

Колокольцев отметил снижение числа участников несогласованных акций в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль со спецсигналом на улице в Москве
Автомобиль со спецсигналом на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Автомобиль со спецсигналом на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев.
"Осуществляем мониторинг и организуем блокировку сетевых ресурсов, содержащих преступные призывы, проводим разъяснительную работу, привлекаем нарушителей к ответственности. Стоит отметить, что число участников несогласованных акций в прошлом году заметно снизилось", - сказал Колокольцев.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Суд в Москве арестовал трех участников несогласованных акций
18 февраля, 00:34
 
ОбществоРоссияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала