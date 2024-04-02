https://ria.ru/20240402/aktsii-1937350298.html
Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось
Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось - РИА Новости, 02.04.2024
Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось
Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:41
2024-04-02T14:41
2024-04-02T14:41
общество
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774957119_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_fef68e8ed967477118c0c35463b7537f.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось, сообщил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев. "Осуществляем мониторинг и организуем блокировку сетевых ресурсов, содержащих преступные призывы, проводим разъяснительную работу, привлекаем нарушителей к ответственности. Стоит отметить, что число участников несогласованных акций в прошлом году заметно снизилось", - сказал Колокольцев.
https://ria.ru/20240218/arest-1928012414.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774957119_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_a505f16bbafc35f05aca0d65350328ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Число участников несогласованных акций в 2023 году значительно снизилось
Колокольцев отметил снижение числа участников несогласованных акций в 2023 году