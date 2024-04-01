https://ria.ru/20240401/zhertvy-1937181588.html

МЧС уточнило данные о жертвах аварии поезда и автобуса под Ярославлем

МЧС уточнило данные о жертвах аварии поезда и автобуса под Ярославлем - РИА Новости, 01.04.2024

МЧС уточнило данные о жертвах аварии поезда и автобуса под Ярославлем

МЧС России уточнило информацию о жертвах в результате столкновения поезда и автобуса в Ярославской области: погибли семь человек, машинист поезда пострадал,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:28

2024-04-01T18:28

2024-04-01T18:28

происшествия

авто

ярославская область

россия

архангельск

северная железная дорога

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. МЧС России уточнило информацию о жертвах в результате столкновения поезда и автобуса в Ярославской области: погибли семь человек, машинист поезда пострадал, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса, пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточнялась, отмечали в СЖД. "В Ярославской области, по уточненной информации, погибли семь человек. Также пострадал машинист поезда. Всего на месте работают 38 специалистов и 17 единиц техники", - говорится в сообщении. По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Задерживаются четыре поезда.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

https://ria.ru/20240401/poezd-1937135160.html

ярославская область

россия

архангельск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ярославская область, россия, архангельск, северная железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik