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МЧС уточнило данные о жертвах аварии поезда и автобуса под Ярославлем - РИА Новости, 01.04.2024
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18:28 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/zhertvy-1937181588.html
МЧС уточнило данные о жертвах аварии поезда и автобуса под Ярославлем
МЧС уточнило данные о жертвах аварии поезда и автобуса под Ярославлем - РИА Новости, 01.04.2024
МЧС уточнило данные о жертвах аварии поезда и автобуса под Ярославлем
МЧС России уточнило информацию о жертвах в результате столкновения поезда и автобуса в Ярославской области: погибли семь человек, машинист поезда пострадал,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:28
2024-04-01T18:28
происшествия
авто
ярославская область
россия
архангельск
северная железная дорога
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия – радио sputnik
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. МЧС России уточнило информацию о жертвах в результате столкновения поезда и автобуса в Ярославской области: погибли семь человек, машинист поезда пострадал, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса, пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточнялась, отмечали в СЖД. "В Ярославской области, по уточненной информации, погибли семь человек. Также пострадал машинист поезда. Всего на месте работают 38 специалистов и 17 единиц техники", - говорится в сообщении. По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Задерживаются четыре поезда.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
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происшествия, авто, ярославская область, россия, архангельск, северная железная дорога, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Ярославская область, Россия, Архангельск, Северная железная дорога, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik
МЧС уточнило данные о жертвах аварии поезда и автобуса под Ярославлем

МЧС: в столкновении поезда и автобуса в Ярославской области погибли семь человек

© МЧС РоссииНа месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
© МЧС России
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. МЧС России уточнило информацию о жертвах в результате столкновения поезда и автобуса в Ярославской области: погибли семь человек, машинист поезда пострадал, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, погибли водитель и семь пассажиров автобуса, пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточнялась, отмечали в СЖД.
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"В Ярославской области, по уточненной информации, погибли семь человек. Также пострадал машинист поезда. Всего на месте работают 38 специалистов и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.
По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Задерживаются четыре поезда.
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ПроисшествияАвтоЯрославская областьРоссияАрхангельскСеверная железная дорогаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
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