https://ria.ru/20240401/zhara-1937156762.html

Прошлый год в России оказался на градус теплее нормы

Прошлый год в России оказался на градус теплее нормы - РИА Новости, 01.04.2024

Прошлый год в России оказался на градус теплее нормы

Прошлый год стал третьим среди самых жарких для России и оказался почти на градус теплее нормы, следует из доклада об особенностях климата на территории РФ за... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:38

2024-04-01T16:38

2024-04-01T16:38

общество

россия

чукотка

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прошлый год стал третьим среди самых жарких для России и оказался почти на градус теплее нормы, следует из доклада об особенностях климата на территории РФ за 2023 год от Росгидромета. В докладе говорится, что 2023 год для России в целом занял третье место в ранжированном по убыванию ряду среднегодовых температур с 1936 года. Уточняется, что "аномалия среднегодовой температуры воздуха (отклонение от среднего за 1991-2020 года) составила +0,99 градуса. По данным Росгидромета, температуры выше климатической нормы в течение года наблюдались практически на всей территории страны, кроме отдельных районов Чукотки. Лето 2023 года стало третьим самым жарким после сезонов 2021 и 2016 годов, сказано в докладе. Аномально теплая осень 2023 года заняла второе место по рекорду температур после сезона 2020 года, подчеркивается в исследовании.

https://ria.ru/20240329/pogoda-1936525852.html

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россия

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, чукотка, гидрометцентр