https://ria.ru/20240401/zhara-1937156762.html
Прошлый год в России оказался на градус теплее нормы
Прошлый год в России оказался на градус теплее нормы - РИА Новости, 01.04.2024
Прошлый год в России оказался на градус теплее нормы
Прошлый год стал третьим среди самых жарких для России и оказался почти на градус теплее нормы, следует из доклада об особенностях климата на территории РФ за... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:38
2024-04-01T16:38
2024-04-01T16:38
общество
россия
чукотка
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прошлый год стал третьим среди самых жарких для России и оказался почти на градус теплее нормы, следует из доклада об особенностях климата на территории РФ за 2023 год от Росгидромета. В докладе говорится, что 2023 год для России в целом занял третье место в ранжированном по убыванию ряду среднегодовых температур с 1936 года. Уточняется, что "аномалия среднегодовой температуры воздуха (отклонение от среднего за 1991-2020 года) составила +0,99 градуса. По данным Росгидромета, температуры выше климатической нормы в течение года наблюдались практически на всей территории страны, кроме отдельных районов Чукотки. Лето 2023 года стало третьим самым жарким после сезонов 2021 и 2016 годов, сказано в докладе. Аномально теплая осень 2023 года заняла второе место по рекорду температур после сезона 2020 года, подчеркивается в исследовании.
https://ria.ru/20240329/pogoda-1936525852.html
https://ria.ru/20240109/zhara-1920227742.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, чукотка, гидрометцентр
Общество, Россия, Чукотка, Гидрометцентр
Прошлый год в России оказался на градус теплее нормы
Прошлый год стал третьим среди самых жарких для России
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прошлый год стал третьим среди самых жарких для России и оказался почти на градус теплее нормы, следует из доклада об особенностях климата на территории РФ за 2023 год от Росгидромета.
В докладе говорится, что 2023 год для России в целом занял третье место в ранжированном по убыванию ряду среднегодовых температур с 1936 года. Уточняется, что "аномалия среднегодовой температуры воздуха (отклонение от среднего за 1991-2020 года) составила +0,99 градуса.
По данным Росгидромета, температуры выше климатической нормы в течение года наблюдались практически на всей территории страны, кроме отдельных районов Чукотки
.
Лето 2023 года стало третьим самым жарким после сезонов 2021 и 2016 годов, сказано в докладе. Аномально теплая осень 2023 года заняла второе место по рекорду температур после сезона 2020 года, подчеркивается в исследовании.