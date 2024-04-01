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Прошлый год в России оказался на градус теплее нормы - РИА Новости, 01.04.2024
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16:38 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/zhara-1937156762.html
Прошлый год в России оказался на градус теплее нормы
Прошлый год в России оказался на градус теплее нормы - РИА Новости, 01.04.2024
Прошлый год в России оказался на градус теплее нормы
Прошлый год стал третьим среди самых жарких для России и оказался почти на градус теплее нормы, следует из доклада об особенностях климата на территории РФ за... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:38
2024-04-01T16:38
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прошлый год стал третьим среди самых жарких для России и оказался почти на градус теплее нормы, следует из доклада об особенностях климата на территории РФ за 2023 год от Росгидромета. В докладе говорится, что 2023 год для России в целом занял третье место в ранжированном по убыванию ряду среднегодовых температур с 1936 года. Уточняется, что "аномалия среднегодовой температуры воздуха (отклонение от среднего за 1991-2020 года) составила +0,99 градуса. По данным Росгидромета, температуры выше климатической нормы в течение года наблюдались практически на всей территории страны, кроме отдельных районов Чукотки. Лето 2023 года стало третьим самым жарким после сезонов 2021 и 2016 годов, сказано в докладе. Аномально теплая осень 2023 года заняла второе место по рекорду температур после сезона 2020 года, подчеркивается в исследовании.
https://ria.ru/20240329/pogoda-1936525852.html
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общество, россия, чукотка, гидрометцентр
Общество, Россия, Чукотка, Гидрометцентр
Прошлый год в России оказался на градус теплее нормы

Прошлый год стал третьим среди самых жарких для России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в шезлонгах в Москве
Люди отдыхают в шезлонгах в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди отдыхают в шезлонгах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Прошлый год стал третьим среди самых жарких для России и оказался почти на градус теплее нормы, следует из доклада об особенностях климата на территории РФ за 2023 год от Росгидромета.
В докладе говорится, что 2023 год для России в целом занял третье место в ранжированном по убыванию ряду среднегодовых температур с 1936 года. Уточняется, что "аномалия среднегодовой температуры воздуха (отклонение от среднего за 1991-2020 года) составила +0,99 градуса.
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По данным Росгидромета, температуры выше климатической нормы в течение года наблюдались практически на всей территории страны, кроме отдельных районов Чукотки.
Лето 2023 года стало третьим самым жарким после сезонов 2021 и 2016 годов, сказано в докладе. Аномально теплая осень 2023 года заняла второе место по рекорду температур после сезона 2020 года, подчеркивается в исследовании.
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