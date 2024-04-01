https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937215155.html
У северного побережья Японии произошло землетрясение
У северного побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 01.04.2024
У северного побережья Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии, у префектуры Иватэ, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства страны. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:38
2024-04-01T22:38
2024-04-01T22:47
в мире
япония
землетрясение
иватэ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии, у префектуры Иватэ, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства страны.Землетрясение было зафиксировано в 04.24 по местному времени (22.24 мск). Эпицентр залегал на глубине 80 километров под землей.Угроза цунами не объявлялась. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Сообщений о сбое в работе расположенных в регионе АЭС также не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, землетрясение, иватэ
В мире, Япония, Землетрясение, Иватэ
У северного побережья Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии, у префектуры Иватэ, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства страны.
Землетрясение было зафиксировано в 04.24 по местному времени (22.24 мск). Эпицентр залегал на глубине 80 километров под землей.
Угроза цунами не объявлялась. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Сообщений о сбое в работе расположенных в регионе АЭС также не поступало.