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У северного побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 01.04.2024
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22:38 01.04.2024 (обновлено: 22:47 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937215155.html
У северного побережья Японии произошло землетрясение
У северного побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 01.04.2024
У северного побережья Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии, у префектуры Иватэ, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства страны. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:38
2024-04-01T22:47
в мире
япония
землетрясение
иватэ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии, у префектуры Иватэ, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства страны.Землетрясение было зафиксировано в 04.24 по местному времени (22.24 мск). Эпицентр залегал на глубине 80 километров под землей.Угроза цунами не объявлялась. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Сообщений о сбое в работе расположенных в регионе АЭС также не поступало.
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в мире, япония, землетрясение, иватэ
В мире, Япония, Землетрясение, Иватэ
У северного побережья Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии, у префектуры Иватэ, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства страны.
Землетрясение было зафиксировано в 04.24 по местному времени (22.24 мск). Эпицентр залегал на глубине 80 километров под землей.
Угроза цунами не объявлялась. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Сообщений о сбое в работе расположенных в регионе АЭС также не поступало.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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В миреЯпонияЗемлетрясениеИватэ
 
 
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