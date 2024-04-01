https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937215155.html

У северного побережья Японии произошло землетрясение

У северного побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 01.04.2024

У северного побережья Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии, у префектуры Иватэ, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства страны. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T22:38

2024-04-01T22:38

2024-04-01T22:47

в мире

япония

землетрясение

иватэ

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северного побережья Японии, у префектуры Иватэ, свидетельствуют данные Главного метеорологического агентства страны.Землетрясение было зафиксировано в 04.24 по местному времени (22.24 мск). Эпицентр залегал на глубине 80 километров под землей.Угроза цунами не объявлялась. Данных о разрушениях и пострадавших нет. Сообщений о сбое в работе расположенных в регионе АЭС также не поступало.

https://ria.ru/20240401/zemletryasenie-1937009821.html

япония

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, япония, землетрясение, иватэ