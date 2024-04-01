https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937208014.html

Зеленский решил реформировать кабмин Украины

Зеленский решил реформировать кабмин Украины - РИА Новости, 01.04.2024

Зеленский решил реформировать кабмин Украины

Владимир Зеленский будет инициировать реформирование правительства, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T21:19

2024-04-01T21:19

2024-04-01T22:38

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский будет инициировать реформирование правительства, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона."Есть потребность актуализировать программы реформирования правительства. Президент будет обращать на это внимание, инициировать. Некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности", — сказал он.Недавние кадровые изменения в офисе Зеленского Подоляк назвал перезагрузкой и призвал не искать "какой-то конспирологии". По его словам, президент хочет иметь максимально эффективный аппарат.Как заявил Подоляк, есть изменения военной вертикали, затем последуют изменения в функциональной вертикали, которая "непосредственно готовит для него (Зеленского. — Прим. ред.) материалы и отвечает за реализацию инициатив президента". Далее президент будет оценивать экономическую и социальную составляющие в стране и внесет предложения по перезагрузке власти, которые нужны на этом этапе. Советник главы офиса Зеленского добавил, что сейчас в том числе обсуждаются реформы, необходимые для кабмина.Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны планируют сократить на треть количество министерств, оставив не более 15-16, и уменьшить численность госслужащих.Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник — "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы оптимизацией штата.Кроме того, на прошлой неделе Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы Службы внешней разведки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.

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https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936907574.html

https://ria.ru/20240326/uvolnenie-1936048346.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, норвегия, владимир зеленский, михаил подоляк, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины