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Зеленский решил реформировать кабмин Украины - РИА Новости, 01.04.2024
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21:19 01.04.2024 (обновлено: 22:38 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937208014.html
Зеленский решил реформировать кабмин Украины
Зеленский решил реформировать кабмин Украины - РИА Новости, 01.04.2024
Зеленский решил реформировать кабмин Украины
Владимир Зеленский будет инициировать реформирование правительства, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:19
2024-04-01T22:38
в мире
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норвегия
владимир зеленский
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алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский будет инициировать реформирование правительства, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона."Есть потребность актуализировать программы реформирования правительства. Президент будет обращать на это внимание, инициировать. Некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности", — сказал он.Недавние кадровые изменения в офисе Зеленского Подоляк назвал перезагрузкой и призвал не искать "какой-то конспирологии". По его словам, президент хочет иметь максимально эффективный аппарат.Как заявил Подоляк, есть изменения военной вертикали, затем последуют изменения в функциональной вертикали, которая "непосредственно готовит для него (Зеленского. — Прим. ред.) материалы и отвечает за реализацию инициатив президента". Далее президент будет оценивать экономическую и социальную составляющие в стране и внесет предложения по перезагрузке власти, которые нужны на этом этапе. Советник главы офиса Зеленского добавил, что сейчас в том числе обсуждаются реформы, необходимые для кабмина.Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны планируют сократить на треть количество министерств, оставив не более 15-16, и уменьшить численность госслужащих.Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник — "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы оптимизацией штата.Кроме того, на прошлой неделе Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы Службы внешней разведки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.
https://ria.ru/20240114/plan-1921229483.html
https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936907574.html
https://ria.ru/20240326/uvolnenie-1936048346.html
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в мире, украина, киев, норвегия, владимир зеленский, михаил подоляк, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Киев, Норвегия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский решил реформировать кабмин Украины

Подоляк заявил, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский будет инициировать реформирование правительства, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
«
"Есть потребность актуализировать программы реформирования правительства. Президент будет обращать на это внимание, инициировать. Некоторые министерства будут иметь другие функциональные обязанности", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
"Подкладывают бомбу": в Раде раскрыли тайный план Зеленского
14 января, 03:38
Недавние кадровые изменения в офисе Зеленского Подоляк назвал перезагрузкой и призвал не искать "какой-то конспирологии". По его словам, президент хочет иметь максимально эффективный аппарат.
Как заявил Подоляк, есть изменения военной вертикали, затем последуют изменения в функциональной вертикали, которая "непосредственно готовит для него (Зеленского. — Прим. ред.) материалы и отвечает за реализацию инициатив президента". Далее президент будет оценивать экономическую и социальную составляющие в стране и внесет предложения по перезагрузке власти, которые нужны на этом этапе. Советник главы офиса Зеленского добавил, что сейчас в том числе обсуждаются реформы, необходимые для кабмина.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны планируют сократить на треть количество министерств, оставив не более 15-16, и уменьшить численность госслужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс
31 марта, 08:32
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник — "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы оптимизацией штата.
Кроме того, на прошлой неделе Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы Службы внешней разведки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.
Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Был огромный скандал. В России раскрыли, за что уволили главу СНБО Украины
26 марта, 22:04
 
В миреУкраинаКиевНорвегияВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякАлексей ДаниловСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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