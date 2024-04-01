https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937126769.html

В Госдуме засомневались в легитимности Зеленского

В Госдуме засомневались в легитимности Зеленского - РИА Новости, 01.04.2024

В Госдуме засомневались в легитимности Зеленского

Позиция России после окончания срока полномочий Владимира Зеленского должна заключаться в том, что существуют серьезные сомнение в его легитимности, как... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:11

2024-04-01T15:11

2024-04-01T15:11

украина

россия

владимир зеленский

константин затулин

дмитрий песков

госдума рф

снг

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Позиция России после окончания срока полномочий Владимира Зеленского должна заключаться в том, что существуют серьезные сомнение в его легитимности, как действующего главы Украины, и он не является президентом страны с юридической точки зрения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. "Позиция России должна состоять в том, что Зеленский, срок его полномочий завершен, существуют серьезные сомнения в его легитимности как действующего главы государства. Это означает, что всякие контакты с Зеленским или контакты по этой линии, они исходят из положения, что Зеленский де-факто осуществляет свои полномочия, но с юридической и правовой точки зрения президентом не является", - сказал Затулин. По мнению депутата, эту позицию стоило занять не сейчас, а еще в 2014 году после госпереворота на Украине. Он считает, что тогда не стоило признавать законными выборы Петра Порошенко, как и его провозглашение президентом Украины. "Этот вопрос гораздо важнее на самой Украине. Мне кажется, что окончание полномочий Зеленского и отмена выборов президента Украины дает возможность поднять голову всем критикам Зеленского, совсем не друзьям России, но просто людям, которые заинтересованы занять его место. И это, конечно, нам на руку", - отметил Затулин.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937075003.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, владимир зеленский, константин затулин, дмитрий песков, госдума рф, снг, в мире