https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937126769.html
В Госдуме засомневались в легитимности Зеленского
В Госдуме засомневались в легитимности Зеленского - РИА Новости, 01.04.2024
В Госдуме засомневались в легитимности Зеленского
Позиция России после окончания срока полномочий Владимира Зеленского должна заключаться в том, что существуют серьезные сомнение в его легитимности, как... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:11
2024-04-01T15:11
2024-04-01T15:11
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Позиция России после окончания срока полномочий Владимира Зеленского должна заключаться в том, что существуют серьезные сомнение в его легитимности, как действующего главы Украины, и он не является президентом страны с юридической точки зрения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. "Позиция России должна состоять в том, что Зеленский, срок его полномочий завершен, существуют серьезные сомнения в его легитимности как действующего главы государства. Это означает, что всякие контакты с Зеленским или контакты по этой линии, они исходят из положения, что Зеленский де-факто осуществляет свои полномочия, но с юридической и правовой точки зрения президентом не является", - сказал Затулин. По мнению депутата, эту позицию стоило занять не сейчас, а еще в 2014 году после госпереворота на Украине. Он считает, что тогда не стоило признавать законными выборы Петра Порошенко, как и его провозглашение президентом Украины. "Этот вопрос гораздо важнее на самой Украине. Мне кажется, что окончание полномочий Зеленского и отмена выборов президента Украины дает возможность поднять голову всем критикам Зеленского, совсем не друзьям России, но просто людям, которые заинтересованы занять его место. И это, конечно, нам на руку", - отметил Затулин.
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937075003.html
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936797418.html
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украина, россия, владимир зеленский, константин затулин, дмитрий песков, госдума рф, снг, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Константин Затулин, Дмитрий Песков, Госдума РФ, СНГ, Специальная военная операция на Украине, В мире
В Госдуме засомневались в легитимности Зеленского
Затулин из-за отмены выборов на Украине сомневается в легитимности Зеленского
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Позиция России после окончания срока полномочий Владимира Зеленского должна заключаться в том, что существуют серьезные сомнение в его легитимности, как действующего главы Украины, и он не является президентом страны с юридической точки зрения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Владимира Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
"Позиция России должна состоять в том, что Зеленский, срок его полномочий завершен, существуют серьезные сомнения в его легитимности как действующего главы государства. Это означает, что всякие контакты с Зеленским или контакты по этой линии, они исходят из положения, что Зеленский де-факто осуществляет свои полномочия, но с юридической и правовой точки зрения президентом не является", - сказал Затулин.
По мнению депутата, эту позицию стоило занять не сейчас, а еще в 2014 году после госпереворота на Украине. Он считает, что тогда не стоило признавать законными выборы Петра Порошенко, как и его провозглашение президентом Украины.
"Этот вопрос гораздо важнее на самой Украине. Мне кажется, что окончание полномочий Зеленского и отмена выборов президента Украины дает возможность поднять голову всем критикам Зеленского, совсем не друзьям России, но просто людям, которые заинтересованы занять его место. И это, конечно, нам на руку", - отметил Затулин.