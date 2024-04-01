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СМИ: в Белоруссии задержали местных жителей, завербованных на Украине - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:40 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/zaverbovannye-1937215284.html
СМИ: в Белоруссии задержали местных жителей, завербованных на Украине
СМИ: в Белоруссии задержали местных жителей, завербованных на Украине - РИА Новости, 01.04.2024
СМИ: в Белоруссии задержали местных жителей, завербованных на Украине
В Белоруссии задержаны местные жители, завербованные украинскими спецслужбами и по их заданию создававшие на территории республики схроны со взрывчаткой,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:40
2024-04-01T22:40
белоруссия
россия
украина
сергей еремеев
александр соколов
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. В Белоруссии задержаны местные жители, завербованные украинскими спецслужбами и по их заданию создававшие на территории республики схроны со взрывчаткой, которую в последующем планировалось использовать для совершения терактов, в том числе на территории России, сообщил белорусский гостелеканал ОНТ. По информации телеканала, в январе текущего года одномоментно в приграничье сотрудниками КГБ было задержано сразу 12 местных жителей, которые причастны к переправке взрывчатки с территории Украины на территорию Белоруссии и созданию тайников. Согласно сюжету телеканала, в частности, был задержан завербованный украинской стороной Дмитрий Капуза, житель Дрогичинского района на юге Белоруссии. При задержании он оказал активное сопротивление, сотрудникам спецслужб пришлось применить оружие. На кадрах допроса мужчина представлен как обвиняемый в терроризме. По информации телеканала, в частности, в один из дней Дмитрий Капуза принял за денежное вознаграждение от своего связного на Украине, агента украинских спецслужб Михаила Кинчака, два рюкзака со взрывчаткой, с целью размещения их в тайнике на территории Белоруссии. В этом ему помог однофамилец, житель Белоруссии Владимир Капуза. По уголовному делу также проходят жена и родной брат основного фигуранта Ольга и Александр. В эфире телеканала заявили, что в ходе допроса и следственных действий оказалось, что некоторые тайники, которые создал Капуза, были уже пустые. Как вычислили спецслужбы, содержимое забрал бывший сотрудник новополоцкого предприятия "Нафтан" Сергей Еремеев, который признался, что совершал теракты в том числе на территории России. По информации российских правоохранителей, гражданин Белоруссии Сергей Еремеев обвиняется в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. На показанных кадрах допроса, мужчина рассказал, что взаимодействовал с еще одним бывшим сотрудником "Нафтана" Александром Соколовым, который после акций протеста белорусской оппозиции выехал в Польшу, объявлен в международный розыск и обвиняется по статье об измене государству. Как было заявлено, мужчина поддерживает экстремистскую деятельность, финансируемую СБУ и спецслужбами Польши. Еремеев во время допроса рассказал, что забрал из Дрогичинского района 12 взрывных устройств с пультами управления и перевез в свой гараж в Новополоцке. Во время допроса на местности Еремеев и Капуза указали сотрудникам КГБ Белоруссии места расположения схронов. По информации телеканала, в Малоритском районе Белоруссии за создание по заданию Украины тайников задержан белорус Евгений Грук. В течение двух лет мужчина, теперь обвиняемый в терроризме, также поставлял украинской стороне информацию о деятельности военных в Белоруссии. На показанных телеканалом кадрах допроса мужчина рассказал, что получил от Киева список заданий, которые в том числе предполагали поездки в Россию, в частности, в Москву, Санкт-Петербург и Смоленск, с целью собрать информацию о перемещении военных, "подложить что-нибудь под машину", а также создать тайник с беспилотником. Вместе с ним задержаны Дмитрий Яскич, который, в частности, помог забрать из одного схрона в Белоруссии взрывчатку и разделить ее на три тайника, а также супруга Лидия Грук.
https://ria.ru/20240118/zaderzhanie-1922229102.html
https://ria.ru/20240115/sud-1921363221.html
https://ria.ru/20240216/belorussiya-1927838603.html
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белоруссия, россия, украина, сергей еремеев, александр соколов, служба безопасности украины
Белоруссия, Россия, Украина, Сергей Еремеев, Александр Соколов, Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Белоруссии задержали местных жителей, завербованных на Украине

ОНТ: в Белоруссии задержали местных жителей, завербованных спецслужбами Украины

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов . Архивное фото
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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. В Белоруссии задержаны местные жители, завербованные украинскими спецслужбами и по их заданию создававшие на территории республики схроны со взрывчаткой, которую в последующем планировалось использовать для совершения терактов, в том числе на территории России, сообщил белорусский гостелеканал ОНТ.
По информации телеканала, в январе текущего года одномоментно в приграничье сотрудниками КГБ было задержано сразу 12 местных жителей, которые причастны к переправке взрывчатки с территории Украины на территорию Белоруссии и созданию тайников.
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В Белоруссии задержали агента СБУ, который доставлял оружие через границу
18 января, 23:45
Согласно сюжету телеканала, в частности, был задержан завербованный украинской стороной Дмитрий Капуза, житель Дрогичинского района на юге Белоруссии. При задержании он оказал активное сопротивление, сотрудникам спецслужб пришлось применить оружие. На кадрах допроса мужчина представлен как обвиняемый в терроризме.
По информации телеканала, в частности, в один из дней Дмитрий Капуза принял за денежное вознаграждение от своего связного на Украине, агента украинских спецслужб Михаила Кинчака, два рюкзака со взрывчаткой, с целью размещения их в тайнике на территории Белоруссии. В этом ему помог однофамилец, житель Белоруссии Владимир Капуза. По уголовному делу также проходят жена и родной брат основного фигуранта Ольга и Александр.
В эфире телеканала заявили, что в ходе допроса и следственных действий оказалось, что некоторые тайники, которые создал Капуза, были уже пустые. Как вычислили спецслужбы, содержимое забрал бывший сотрудник новополоцкого предприятия "Нафтан" Сергей Еремеев, который признался, что совершал теракты в том числе на территории России. По информации российских правоохранителей, гражданин Белоруссии Сергей Еремеев обвиняется в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Завербованный Украиной курганский студент получил пять лет колонии
15 января, 09:54
На показанных кадрах допроса, мужчина рассказал, что взаимодействовал с еще одним бывшим сотрудником "Нафтана" Александром Соколовым, который после акций протеста белорусской оппозиции выехал в Польшу, объявлен в международный розыск и обвиняется по статье об измене государству. Как было заявлено, мужчина поддерживает экстремистскую деятельность, финансируемую СБУ и спецслужбами Польши. Еремеев во время допроса рассказал, что забрал из Дрогичинского района 12 взрывных устройств с пультами управления и перевез в свой гараж в Новополоцке. Во время допроса на местности Еремеев и Капуза указали сотрудникам КГБ Белоруссии места расположения схронов.
По информации телеканала, в Малоритском районе Белоруссии за создание по заданию Украины тайников задержан белорус Евгений Грук. В течение двух лет мужчина, теперь обвиняемый в терроризме, также поставлял украинской стороне информацию о деятельности военных в Белоруссии. На показанных телеканалом кадрах допроса мужчина рассказал, что получил от Киева список заданий, которые в том числе предполагали поездки в Россию, в частности, в Москву, Санкт-Петербург и Смоленск, с целью собрать информацию о перемещении военных, "подложить что-нибудь под машину", а также создать тайник с беспилотником. Вместе с ним задержаны Дмитрий Яскич, который, в частности, помог забрать из одного схрона в Белоруссии взрывчатку и разделить ее на три тайника, а также супруга Лидия Грук.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
КГБ Белоруссии сообщил, что диверсантов в страну забросила СБУ
16 февраля, 17:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияРоссияУкраинаСергей ЕремеевАлександр СоколовСлужба безопасности Украины
 
 
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