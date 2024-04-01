СМИ опубликовали рейтинг зарплат украинских топ-чиновников
"Слово и дело": лидером по размеру зарплаты в 2023 году на Украине стал Кулеба
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году получил самую большую среди высших украинских чиновников зарплату – почти 40 тысяч долларов, пишет украинский портал "Слово и дело".
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"Лидером по размеру зарплаты в прошлом году был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – 1,4 миллиона гривен (35,9 тысячи долларов – ред.). На втором месте – министр юстиции Денис Малюська, который заработал за год 1,23 миллиона гривен (31,5 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала "Слово и дело".
На третьем месте, по информации портала, глава МВД Игорь Клименко с зарплатой за прошлый год в 1,19 миллиона (30,5 тысячи долларов). Премьер Украины Денис Шмыгаль в этом рейтинге оказался на 16 месте. Он за год заработал почти 975 тысяч гривен (25 тысяч долларов).
"Меньше всех в 2023 году заработал Рустем Умеров – 442,3 тысячи гривен (11,3 тысячи долларов), но он был назначен министром обороны лишь 3 сентября", пишет "Слово и дело со ссылкой на данные деклараций чиновников.
Украинское агентство УНИАН в феврале публиковало рейтинг зарплат топ-чиновников за 2022 год. Первое место в нем занял бывший министр обороны Алексей Резников, он заработал более 33 тысяч долларов. Кулеба с заработанными в 2022 году 33,2 тысячи долларов занимал второе место.
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