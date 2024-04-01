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СМИ опубликовали рейтинг зарплат украинских топ-чиновников - РИА Новости, 01.04.2024
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23:27 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/zarplaty-1937218378.html
СМИ опубликовали рейтинг зарплат украинских топ-чиновников
СМИ опубликовали рейтинг зарплат украинских топ-чиновников - РИА Новости, 01.04.2024
СМИ опубликовали рейтинг зарплат украинских топ-чиновников
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году получил самую большую среди высших украинских чиновников зарплату – почти 40 тысяч долларов, пишет РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:27
2024-04-01T23:27
в мире
украина
дмитрий кулеба
денис малюська
игорь клименко
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году получил самую большую среди высших украинских чиновников зарплату – почти 40 тысяч долларов, пишет украинский портал "Слово и дело". "Лидером по размеру зарплаты в прошлом году был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – 1,4 миллиона гривен (35,9 тысячи долларов – ред.). На втором месте – министр юстиции Денис Малюська, который заработал за год 1,23 миллиона гривен (31,5 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала "Слово и дело". На третьем месте, по информации портала, глава МВД Игорь Клименко с зарплатой за прошлый год в 1,19 миллиона (30,5 тысячи долларов). Премьер Украины Денис Шмыгаль в этом рейтинге оказался на 16 месте. Он за год заработал почти 975 тысяч гривен (25 тысяч долларов). "Меньше всех в 2023 году заработал Рустем Умеров – 442,3 тысячи гривен (11,3 тысячи долларов), но он был назначен министром обороны лишь 3 сентября", пишет "Слово и дело со ссылкой на данные деклараций чиновников. Украинское агентство УНИАН в феврале публиковало рейтинг зарплат топ-чиновников за 2022 год. Первое место в нем занял бывший министр обороны Алексей Резников, он заработал более 33 тысяч долларов. Кулеба с заработанными в 2022 году 33,2 тысячи долларов занимал второе место.
https://ria.ru/20240128/deklaratsiya-1924037555.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, денис малюська, игорь клименко
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Денис Малюська, Игорь Клименко
СМИ опубликовали рейтинг зарплат украинских топ-чиновников

"Слово и дело": лидером по размеру зарплаты в 2023 году на Украине стал Кулеба

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году получил самую большую среди высших украинских чиновников зарплату – почти 40 тысяч долларов, пишет украинский портал "Слово и дело".
«
"Лидером по размеру зарплаты в прошлом году был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – 1,4 миллиона гривен (35,9 тысячи долларов – ред.). На втором месте – министр юстиции Денис Малюська, который заработал за год 1,23 миллиона гривен (31,5 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала "Слово и дело".
На третьем месте, по информации портала, глава МВД Игорь Клименко с зарплатой за прошлый год в 1,19 миллиона (30,5 тысячи долларов). Премьер Украины Денис Шмыгаль в этом рейтинге оказался на 16 месте. Он за год заработал почти 975 тысяч гривен (25 тысяч долларов).
"Меньше всех в 2023 году заработал Рустем Умеров – 442,3 тысячи гривен (11,3 тысячи долларов), но он был назначен министром обороны лишь 3 сентября", пишет "Слово и дело со ссылкой на данные деклараций чиновников.
Украинское агентство УНИАН в феврале публиковало рейтинг зарплат топ-чиновников за 2022 год. Первое место в нем занял бывший министр обороны Алексей Резников, он заработал более 33 тысяч долларов. Кулеба с заработанными в 2022 году 33,2 тысячи долларов занимал второе место.
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В миреУкраинаДмитрий КулебаДенис МалюськаИгорь Клименко
 
 
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