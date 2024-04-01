https://ria.ru/20240401/zakon-1937003933.html

В России вступил в силу закон о северном завозе

В России вступил в силу закон о северном завозе - РИА Новости, 01.04.2024

В России вступил в силу закон о северном завозе

В РФ с 1 апреля вступил в силу закон о северном завозе, который позволит своевременно и по более низким ценам доставлять на северные территории товары первой... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T00:36

2024-04-01T00:36

2024-04-01T00:36

экономика

россия

хабаровский край

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В РФ с 1 апреля вступил в силу закон о северном завозе, который позволит своевременно и по более низким ценам доставлять на северные территории товары первой необходимости. Северный завоз - комплекс действий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами, предназначенными для реализации инвестиционных проектов в этих же труднодоступных местностях. Посредством северного завоза обеспечивается снабжение более трех миллионов человек. Президент России Владимир Путин подписал закон о северном завозе, который заработал с 1 апреля, в августе 2023 года. До этого единой нормативно-правовой базы, определяющей порядок взаимодействия участников северного завоза, их права и обязанности, не существовало. Вступивший в силу документ, в частности, закрепил понятия "территория северного завоза", "территория с ограниченными сроками завоза грузов". Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ. Министерство будет формировать его план, заниматься утверждением маршрута и графика движения судов, которые задействованы в регулярных каботажных перевозках, а также мониторингом доставки грузов. К грузам северного завоза, которые будут в приоритетном порядке поставляться в районы Крайнего Севера, отнесены товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания - всего около 160 наименований. На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты. С помощью федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза (ФГИС "Северный завоз") предполагается обеспечить централизованное планирование доставки и своевременно выявлять риски сбоя поставок тех или иных грузов. Кроме того, ФГИС поможет построить оптимальные по продолжительности и стоимости логистические маршруты доставки важных товаров. Ещё одна функция будущего ресурса - обеспечение специальной маркировки грузов северного завоза. Также система позволит автоматизировать сбор статистической информации. Ресурс будет интегрирован с единой информационной системой в сфере закупок, государственной информационной системой электронных перевозочных документов, единой системой мониторинга перевалки грузов в морских портах, системой государственного портового контроля и рядом других цифровых платформ. Планируется, что ФГИС севзавоза будет вводиться в эксплуатацию поэтапно в течение 2024-2026 годов. В перечень территорий, куда при поддержке государства будут доставляться грузы в рамках северного завоза, вошли населенные пункты 21 субъекта РФ: республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Тыва, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской и Тюменской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

https://ria.ru/20231005/ekspert-1900644699.html

https://ria.ru/20240229/sever-1930344837.html

https://ria.ru/20230911/kamchatka-1895459377.html

россия

хабаровский край

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экономика, россия, хабаровский край, владимир путин