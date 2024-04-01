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В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании фудмолла - РИА Новости, 01.04.2024
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17:15 01.04.2024
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В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании фудмолла
В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании фудмолла - РИА Новости, 01.04.2024
В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании фудмолла
В Петербурге задержали мужчину, заявившего о "минировании" здания фудмолла, после чего были эвакуированы 340 человек, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:15
2024-04-01T17:15
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. В Петербурге задержали мужчину, заявившего о "минировании" здания фудмолла, после чего были эвакуированы 340 человек, сообщила в понедельник пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западу. "Вчера около 21.35 к наряду вневедомственной охраны, обеспечивающему правопорядок во время фестиваля, проходившего в фудмолле на набережной Обводного канала, обратились работники заведения. Они указали на мужчину, сообщившего им о том, что здание якобы заминировано", - сообщает пресс-служба. Наряд Росгвардии задержал правонарушителя и вызвал на место происшествия специалистов, до их прибытия из здания на улицу вывели 340 человек. "При обследовании фудмолла опасных предметов не было обнаружено. 35-летнего правонарушителя сотрудники Росгвардии доставили в полицию", - добавляется в пресс-релизе.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании фудмолла

В Петербурге задержали 35-летнего мужчину, заявившего о "минировании" фудмолла

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. В Петербурге задержали мужчину, заявившего о "минировании" здания фудмолла, после чего были эвакуированы 340 человек, сообщила в понедельник пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западу.
«
"Вчера около 21.35 к наряду вневедомственной охраны, обеспечивающему правопорядок во время фестиваля, проходившего в фудмолле на набережной Обводного канала, обратились работники заведения. Они указали на мужчину, сообщившего им о том, что здание якобы заминировано", - сообщает пресс-служба.
Наряд Росгвардии задержал правонарушителя и вызвал на место происшествия специалистов, до их прибытия из здания на улицу вывели 340 человек.
"При обследовании фудмолла опасных предметов не было обнаружено. 35-летнего правонарушителя сотрудники Росгвардии доставили в полицию", - добавляется в пресс-релизе.
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