https://ria.ru/20240401/zaderzhanie-1937166245.html

В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании фудмолла

В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании фудмолла - РИА Новости, 01.04.2024

В Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании фудмолла

В Петербурге задержали мужчину, заявившего о "минировании" здания фудмолла, после чего были эвакуированы 340 человек, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:15

2024-04-01T17:15

2024-04-01T17:15

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр - РИА Новости. В Петербурге задержали мужчину, заявившего о "минировании" здания фудмолла, после чего были эвакуированы 340 человек, сообщила в понедельник пресс-служба управления Росгвардии по Северо-Западу. "Вчера около 21.35 к наряду вневедомственной охраны, обеспечивающему правопорядок во время фестиваля, проходившего в фудмолле на набережной Обводного канала, обратились работники заведения. Они указали на мужчину, сообщившего им о том, что здание якобы заминировано", - сообщает пресс-служба. Наряд Росгвардии задержал правонарушителя и вызвал на место происшествия специалистов, до их прибытия из здания на улицу вывели 340 человек. "При обследовании фудмолла опасных предметов не было обнаружено. 35-летнего правонарушителя сотрудники Росгвардии доставили в полицию", - добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20240325/evakuatsiya-1935655066.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)