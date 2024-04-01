https://ria.ru/20240401/yars-1937009962.html

Комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

Комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае - РИА Новости, 01.04.2024

Комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае, сообщили в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T04:03

2024-04-01T04:03

2024-04-01T05:34

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алтайский край

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае, сообщили в Минобороны РФ. "В Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс", - говорится в сообщении. Уточняется, что стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме. "Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам", - сообщили в Минобороны. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20240327/yars-1936058426.html

https://ria.ru/20240322/rvsn-1934946085.html

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безопасность, алтайский край, россия, вооруженные силы рф