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Комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае
Комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае - РИА Новости, 01.04.2024
Комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае
Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае, сообщили в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T04:03
2024-04-01T04:03
2024-04-01T05:34
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае, сообщили в Минобороны РФ. "В Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс", - говорится в сообщении. Уточняется, что стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме. "Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам", - сообщили в Минобороны. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20240327/yars-1936058426.html
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безопасность, алтайский край, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Алтайский край, Россия, Вооруженные силы РФ
Комплексы "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае
МО: ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае, сообщили в Минобороны РФ.
"В Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс", - говорится в сообщении.
Уточняется, что стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства в особом режиме.
"Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам", - сообщили в Минобороны.
Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства в полевых условиях, пояснили в ведомстве.