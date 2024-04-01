https://ria.ru/20240401/yarmarki-1937146612.html

Более 160 тематических ярмарок пройдут в апреле в Подмосковье

Более 160 тематических ярмарок пройдут в апреле в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2024

Более 160 тематических ярмарок пройдут в апреле в Подмосковье

Более 160 тематических ярмарок пройдут более чем в 40 городских округах Подмосковья в апреле, большая часть ярмарок будет посвящена Дню космонавтики, Вербному... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:04

2024-04-01T16:04

2024-04-01T16:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ярмарки

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 160 тематических ярмарок пройдут более чем в 40 городских округах Подмосковья в апреле, большая часть ярмарок будет посвящена Дню космонавтики, Вербному воскресенью и теме "Весна, сад, огород", сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "На территории Московской области в апреле будет организовано более 160 тематических ярмарок в более чем 40 городских округах. Великому посту будет посвящено порядка 30 ярмарок, на которых каждый желающий сможет приобрести овощи, фрукты, зелень, бобовые, товары для дома и детей", - отметили в ведомстве.Более 70 ярмарок в апреле будут посвящены "Товару регионов России". На них гости и жители региона смогут приобрести изделия и сувениры от региональных ремесленников, одежду и фермерские продукты. Также большая часть ярмарок будет проведена в следующих тематиках: "День космонавтики", "Вербное воскресенье" и "Весна, сад, огород".

https://ria.ru/20210922/yarmarka-1751328645.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), ярмарки