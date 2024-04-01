Более 160 тематических ярмарок пройдут в апреле в Подмосковье
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа овощей и фруктов на ярмарке продуктов
Продажа овощей и фруктов на ярмарке продуктов. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 160 тематических ярмарок пройдут более чем в 40 городских округах Подмосковья в апреле, большая часть ярмарок будет посвящена Дню космонавтики, Вербному воскресенью и теме "Весна, сад, огород", сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«
"На территории Московской области в апреле будет организовано более 160 тематических ярмарок в более чем 40 городских округах. Великому посту будет посвящено порядка 30 ярмарок, на которых каждый желающий сможет приобрести овощи, фрукты, зелень, бобовые, товары для дома и детей", - отметили в ведомстве.
Более 70 ярмарок в апреле будут посвящены "Товару регионов России". На них гости и жители региона смогут приобрести изделия и сувениры от региональных ремесленников, одежду и фермерские продукты. Также большая часть ярмарок будет проведена в следующих тематиках: "День космонавтики", "Вербное воскресенье" и "Весна, сад, огород".
Осенние ярмарки "Дары Подмосковья" начали работать в Московской области
22 сентября 2021, 16:48