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Более 160 тематических ярмарок пройдут в апреле в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2024
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Новости Подмосковья
 
16:04 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/yarmarki-1937146612.html
Более 160 тематических ярмарок пройдут в апреле в Подмосковье
Более 160 тематических ярмарок пройдут в апреле в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2024
Более 160 тематических ярмарок пройдут в апреле в Подмосковье
Более 160 тематических ярмарок пройдут более чем в 40 городских округах Подмосковья в апреле, большая часть ярмарок будет посвящена Дню космонавтики, Вербному... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:04
2024-04-01T16:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ярмарки
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 160 тематических ярмарок пройдут более чем в 40 городских округах Подмосковья в апреле, большая часть ярмарок будет посвящена Дню космонавтики, Вербному воскресенью и теме "Весна, сад, огород", сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. &quot;На территории Московской области в апреле будет организовано более 160 тематических ярмарок в более чем 40 городских округах. Великому посту будет посвящено порядка 30 ярмарок, на которых каждый желающий сможет приобрести овощи, фрукты, зелень, бобовые, товары для дома и детей&quot;, - отметили в ведомстве.Более 70 ярмарок в апреле будут посвящены "Товару регионов России". На них гости и жители региона смогут приобрести изделия и сувениры от региональных ремесленников, одежду и фермерские продукты. Также большая часть ярмарок будет проведена в следующих тематиках: "День космонавтики", "Вербное воскресенье" и "Весна, сад, огород".
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московская область (подмосковье), ярмарки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ярмарки

Более 160 тематических ярмарок пройдут в апреле в Подмосковье

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПродажа овощей и фруктов на ярмарке продуктов
Продажа овощей и фруктов на ярмарке продуктов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Продажа овощей и фруктов на ярмарке продуктов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Более 160 тематических ярмарок пройдут более чем в 40 городских округах Подмосковья в апреле, большая часть ярмарок будет посвящена Дню космонавтики, Вербному воскресенью и теме "Весна, сад, огород", сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«

"На территории Московской области в апреле будет организовано более 160 тематических ярмарок в более чем 40 городских округах. Великому посту будет посвящено порядка 30 ярмарок, на которых каждый желающий сможет приобрести овощи, фрукты, зелень, бобовые, товары для дома и детей", - отметили в ведомстве.

Более 70 ярмарок в апреле будут посвящены "Товару регионов России". На них гости и жители региона смогут приобрести изделия и сувениры от региональных ремесленников, одежду и фермерские продукты. Также большая часть ярмарок будет проведена в следующих тематиках: "День космонавтики", "Вербное воскресенье" и "Весна, сад, огород".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ярмарки
 
 
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