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Эксперт рассказал о росте в Сочи числа яхт, прибывших из-за рубежа - РИА Новости, 01.04.2024
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10:39 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/yakhty-1937038379.html
Эксперт рассказал о росте в Сочи числа яхт, прибывших из-за рубежа
Эксперт рассказал о росте в Сочи числа яхт, прибывших из-за рубежа - РИА Новости, 01.04.2024
Эксперт рассказал о росте в Сочи числа яхт, прибывших из-за рубежа
Владельцы судов, прибывших из-за рубежа, все чаще регистрируют свои яхты под российским флагом в порту Сочи, тенденция к росту наблюдается в течение последних... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:39
2024-04-01T10:39
сочи
экономика
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СОЧИ, 1 апр – РИА Новости. Владельцы судов, прибывших из-за рубежа, все чаще регистрируют свои яхты под российским флагом в порту Сочи, тенденция к росту наблюдается в течение последних полутора лет, рассказал РИА Новости генеральный директор морской гавани Юрий Владимиров. По его данным, рост числа морских судов, прибывших из-за заграницы, фиксировался с начала пандемии коронавируса и после 2022 года. На сегодняшний день в марине Сочи пришвартовано примерно 5% иностранных яхт, в их числе те, чьи владельцы принимают решение зарегистрировать свой морской транспорт под российским флагом на фоне геополитической обстановки. "Достаточно большое количество лодок перешло под российский флаг, у нас много тех, кто в марине стоял, иностранный флаг поменяли на российский. Их стало значительно больше", - сказал Владимиров. Он отметил, что регистрация иностранных судов под флагом российского государства значительно облегчает решение правовых и организационных вопросов, снижает стоимость обслуживания коммунальных услуг в порту. Морской порт Сочи был основан в 1934 году. Круизная гавань включает два пассажирских причала, их общая длина составляет 730 метров. Порт был реконструирован в ходе подготовке к Олимпиаде-2014 в Сочи. Сегодня объект располагает современной мариной на 236 мест для крупных яхт и маломерных судов.
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сочи, экономика
Сочи, Экономика
Эксперт рассказал о росте в Сочи числа яхт, прибывших из-за рубежа

Судовладельцы в порту Сочи стали чаще регистрировать яхты под российским флагом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМорской порт Сочи
Морской порт Сочи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Морской порт Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 1 апр – РИА Новости. Владельцы судов, прибывших из-за рубежа, все чаще регистрируют свои яхты под российским флагом в порту Сочи, тенденция к росту наблюдается в течение последних полутора лет, рассказал РИА Новости генеральный директор морской гавани Юрий Владимиров.
По его данным, рост числа морских судов, прибывших из-за заграницы, фиксировался с начала пандемии коронавируса и после 2022 года. На сегодняшний день в марине Сочи пришвартовано примерно 5% иностранных яхт, в их числе те, чьи владельцы принимают решение зарегистрировать свой морской транспорт под российским флагом на фоне геополитической обстановки.
«
"Достаточно большое количество лодок перешло под российский флаг, у нас много тех, кто в марине стоял, иностранный флаг поменяли на российский. Их стало значительно больше", - сказал Владимиров.
Он отметил, что регистрация иностранных судов под флагом российского государства значительно облегчает решение правовых и организационных вопросов, снижает стоимость обслуживания коммунальных услуг в порту.
Морской порт Сочи был основан в 1934 году. Круизная гавань включает два пассажирских причала, их общая длина составляет 730 метров. Порт был реконструирован в ходе подготовке к Олимпиаде-2014 в Сочи. Сегодня объект располагает современной мариной на 236 мест для крупных яхт и маломерных судов.
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