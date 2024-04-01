https://ria.ru/20240401/yakhty-1937038379.html

Эксперт рассказал о росте в Сочи числа яхт, прибывших из-за рубежа

Эксперт рассказал о росте в Сочи числа яхт, прибывших из-за рубежа - РИА Новости, 01.04.2024

Эксперт рассказал о росте в Сочи числа яхт, прибывших из-за рубежа

Владельцы судов, прибывших из-за рубежа, все чаще регистрируют свои яхты под российским флагом в порту Сочи, тенденция к росту наблюдается в течение последних... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:39

2024-04-01T10:39

2024-04-01T10:39

сочи

экономика

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СОЧИ, 1 апр – РИА Новости. Владельцы судов, прибывших из-за рубежа, все чаще регистрируют свои яхты под российским флагом в порту Сочи, тенденция к росту наблюдается в течение последних полутора лет, рассказал РИА Новости генеральный директор морской гавани Юрий Владимиров. По его данным, рост числа морских судов, прибывших из-за заграницы, фиксировался с начала пандемии коронавируса и после 2022 года. На сегодняшний день в марине Сочи пришвартовано примерно 5% иностранных яхт, в их числе те, чьи владельцы принимают решение зарегистрировать свой морской транспорт под российским флагом на фоне геополитической обстановки. "Достаточно большое количество лодок перешло под российский флаг, у нас много тех, кто в марине стоял, иностранный флаг поменяли на российский. Их стало значительно больше", - сказал Владимиров. Он отметил, что регистрация иностранных судов под флагом российского государства значительно облегчает решение правовых и организационных вопросов, снижает стоимость обслуживания коммунальных услуг в порту. Морской порт Сочи был основан в 1934 году. Круизная гавань включает два пассажирских причала, их общая длина составляет 730 метров. Порт был реконструирован в ходе подготовке к Олимпиаде-2014 в Сочи. Сегодня объект располагает современной мариной на 236 мест для крупных яхт и маломерных судов.

https://ria.ru/20240216/krym-1927743921.html

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сочи, экономика