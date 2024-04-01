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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 01.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T20:59
2024-04-01T20:59
2024-04-01T20:59
в мире
кривой рог
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кривом Роге слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении "Общественного". Сигнал тревоги в Днепропетровской области звучит с 20.11 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Общественное": в городе Кривой Рог Днепропетровской области слышны взрывы