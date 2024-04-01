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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/vzryvy-1937167113.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 01.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв прогремел в понедельник в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:18
2024-04-01T17:18
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", "В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе и в Днепропетровской области. Она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937150814.html
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кривой рог
днепропетровская область
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

украинский телеканал "Общественное": в Кривом Роге слышны звуки взрывов

© Фото : DogvillanВид на город Кривой Рог
Вид на город Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Dogvillan
Вид на город Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное",
«
"В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Заставили замолчать. Генерал ВСУ сообщил шокирующую правду про Зеленского
Вчера, 16:22
Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе и в Днепропетровской области. Она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Военнопленный Мерва о насильственной мобилизации в ряды ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Пленный военный ВСУ рассказал, как его насильно мобилизовали
Вчера, 08:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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