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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 01.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в понедельник в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:18

2024-04-01T17:18

2024-04-01T17:18

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", "В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Ранее в понедельник воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе и в Днепропетровской области. Она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937150814.html

https://ria.ru/20240401/voennyy-1937020976.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф