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При взрыве в Старобельске погиб замглавы госучреждения
При взрыве в Старобельске погиб замглавы госучреждения - РИА Новости, 01.04.2024
При взрыве в Старобельске погиб замглавы госучреждения
В Старобельске Луганской Народной Республики заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб при взрыве... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:38
2024-04-01T15:38
2024-04-01T15:47
старобельск
происшествия
специальная военная операция на украине
владимир чернов
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. В Старобельске Луганской Народной Республики заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб при взрыве своего автомобиля, сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев в своем телеграм-канале."Первого апреля 2024 года в 13.30 возле Старобельского факультета (филиала) ФГБОУ ВО "ЛГПУ" был совершен подрыв машины. В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Чайка Валерий Григорьевич", - написал Чернев.Ранее о взрыве автомобиля и гибели человека (личность которого изначально не была известна) сообщал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936740483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
старобельск, происшествия, владимир чернов
Старобельск, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Чернов
При взрыве в Старобельске погиб замглавы госучреждения
В Старобельске погиб замглавы ЦООО Валерий Чайка