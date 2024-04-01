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При взрыве в Старобельске погиб замглавы госучреждения - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:38 01.04.2024 (обновлено: 15:47 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/vzryv-1937139256.html
При взрыве в Старобельске погиб замглавы госучреждения
При взрыве в Старобельске погиб замглавы госучреждения - РИА Новости, 01.04.2024
При взрыве в Старобельске погиб замглавы госучреждения
В Старобельске Луганской Народной Республики заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб при взрыве... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:38
2024-04-01T15:47
старобельск
происшествия
специальная военная операция на украине
владимир чернов
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. В Старобельске Луганской Народной Республики заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб при взрыве своего автомобиля, сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев в своем телеграм-канале."Первого апреля 2024 года в 13.30 возле Старобельского факультета (филиала) ФГБОУ ВО "ЛГПУ" был совершен подрыв машины. В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Чайка Валерий Григорьевич", - написал Чернев.Ранее о взрыве автомобиля и гибели человека (личность которого изначально не была известна) сообщал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936740483.html
старобельск
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старобельск, происшествия, владимир чернов
Старобельск, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Чернов
При взрыве в Старобельске погиб замглавы госучреждения

В Старобельске погиб замглавы ЦООО Валерий Чайка

© РИА НовостиМесто взрыва автомобиля в Старобельске
Место взрыва автомобиля в Старобельске
© РИА Новости
Место взрыва автомобиля в Старобельске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. В Старобельске Луганской Народной Республики заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб при взрыве своего автомобиля, сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев в своем телеграм-канале.
"Первого апреля 2024 года в 13.30 возле Старобельского факультета (филиала) ФГБОУ ВО "ЛГПУ" был совершен подрыв машины. В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Чайка Валерий Григорьевич", - написал Чернев.
Ранее о взрыве автомобиля и гибели человека (личность которого изначально не была известна) сообщал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
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Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскПроисшествияВладимир Чернов
 
 
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