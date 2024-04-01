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При взрыве в Старобельске погиб замглавы госучреждения

При взрыве в Старобельске погиб замглавы госучреждения - РИА Новости, 01.04.2024

При взрыве в Старобельске погиб замглавы госучреждения

В Старобельске Луганской Народной Республики заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб при взрыве... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:38

2024-04-01T15:38

2024-04-01T15:47

старобельск

происшествия

специальная военная операция на украине

владимир чернов

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. В Старобельске Луганской Народной Республики заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Валерий Чайка погиб при взрыве своего автомобиля, сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев в своем телеграм-канале."Первого апреля 2024 года в 13.30 возле Старобельского факультета (филиала) ФГБОУ ВО "ЛГПУ" был совершен подрыв машины. В результате происшествия погиб заместитель руководителя ГУ ЛНР "Центр по обслуживанию образовательных организаций" Чайка Валерий Григорьевич", - написал Чернев.Ранее о взрыве автомобиля и гибели человека (личность которого изначально не была известна) сообщал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936740483.html

старобельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

старобельск, происшествия, владимир чернов