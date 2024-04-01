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В Старобельске в ЛНР при взрыве автомобиля погиб человек - РИА Новости, 01.04.2024
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15:27 01.04.2024 (обновлено: 18:30 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/vzryv-1937133527.html
В Старобельске в ЛНР при взрыве автомобиля погиб человек
В Старобельске в ЛНР при взрыве автомобиля погиб человек - РИА Новости, 01.04.2024
В Старобельске в ЛНР при взрыве автомобиля погиб человек
В Луганской Народной Республике при взрыве своей машины погиб замглавы Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка, сообщил глава... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:27
2024-04-01T18:30
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. В Луганской Народной Республике при взрыве своей машины погиб замглавы Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка, сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев в Telegram-канале."Представители Следственного комитета по ЛНР, МЧС, полиция и Росгвардия уже работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося", — добавил чиновник.По его данным, взрыв прогремел в 13:30 около Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета.Следователи возбудили уголовное дело статьям о теракте, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, сообщила старший помощник руководителя управления СК по ЛНР Елена Марковская.Назначены судебные экспертизы, в том числе взрывотехническая.
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60
Кадры с места взрыва машины депутата Чайки в Старобельске
Кадры РИА Новости с места взрыва машины депутата Чайки в Старобельске. На месте работают следователи СК России по ЛНР, представители силовых структур и экстренные службы. Как сообщил источник РИА Новости, депутат был убит направленным взрывом.
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луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
В Старобельске в ЛНР при взрыве автомобиля погиб человек

В Старобельске в ЛНР взорвали автомобиль, погиб один человек

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. В Луганской Народной Республике при взрыве своей машины погиб замглавы Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка, сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев в Telegram-канале.
"Представители Следственного комитета по ЛНР, МЧС, полиция и Росгвардия уже работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося", — добавил чиновник.
© Фото : Владимир Чернев/TelegramВалерий Чайка
Валерий Чайка - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Владимир Чернев/Telegram
Валерий Чайка
По его данным, взрыв прогремел в 13:30 около Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета.
Следователи возбудили уголовное дело статьям о теракте, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, сообщила старший помощник руководителя управления СК по ЛНР Елена Марковская.
Назначены судебные экспертизы, в том числе взрывотехническая.
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