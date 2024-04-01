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В Старобельске в ЛНР при взрыве автомобиля погиб человек

В Старобельске в ЛНР при взрыве автомобиля погиб человек - РИА Новости, 01.04.2024

В Старобельске в ЛНР при взрыве автомобиля погиб человек

В Луганской Народной Республике при взрыве своей машины погиб замглавы Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка, сообщил глава... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:27

2024-04-01T15:27

2024-04-01T18:30

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 1 апр — РИА Новости. В Луганской Народной Республике при взрыве своей машины погиб замглавы Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка, сообщил глава Старобельского района Владимир Чернев в Telegram-канале."Представители Следственного комитета по ЛНР, МЧС, полиция и Росгвардия уже работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося", — добавил чиновник.По его данным, взрыв прогремел в 13:30 около Старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета.Следователи возбудили уголовное дело статьям о теракте, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, сообщила старший помощник руководителя управления СК по ЛНР Елена Марковская.Назначены судебные экспертизы, в том числе взрывотехническая.

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луганская народная республика

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Кадры с места взрыва машины депутата Чайки в Старобельске Кадры РИА Новости с места взрыва машины депутата Чайки в Старобельске. На месте работают следователи СК России по ЛНР, представители силовых структур и экстренные службы. Как сообщил источник РИА Новости, депутат был убит направленным взрывом. 2024-04-01T15:27 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, происшествия