https://ria.ru/20240401/vzryv-1937107729.html

Задержанные в Дагестане боевики планировали устроить взрыв в Каспийске

Задержанные в Дагестане боевики планировали устроить взрыв в Каспийске - РИА Новости, 01.04.2024

Задержанные в Дагестане боевики планировали устроить взрыв в Каспийске

Задержанные в Дагестане боевики рассматривали возможность устроить взрыв в городском парке Каспийска, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованных... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:07

2024-04-01T14:07

2024-04-01T14:07

происшествия

каспийск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Задержанные в Дагестане боевики рассматривали возможность устроить взрыв в городском парке Каспийска, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованных ФСБ. "Что собирались взорвать?" - спрашивает оперативник у одного из задержанных. "Набережную в Каспийске", - ответил тот. "Планировали теракт на набережной Каспийска или в Парке Победы. Собирались взорвать при скоплении людей, кто попадется", - сказал другой задержанный.

https://ria.ru/20240401/dagestan-1937093011.html

каспийск

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2024

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Задержание подозреваемых, планировавших теракты в Дагестане. Кадры ФСБ РФ ❗️Задержанные в Дагестане бандиты намеревались взорвать набережную в Каспийске, следует из видео ФСБ 2024-04-01T14:07 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, каспийск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)