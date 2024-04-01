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Задержанные в Дагестане боевики планировали устроить взрыв в Каспийске - РИА Новости, 01.04.2024
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14:07 01.04.2024
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Задержанные в Дагестане боевики планировали устроить взрыв в Каспийске
Задержанные в Дагестане боевики планировали устроить взрыв в Каспийске - РИА Новости, 01.04.2024
Задержанные в Дагестане боевики планировали устроить взрыв в Каспийске
Задержанные в Дагестане боевики рассматривали возможность устроить взрыв в городском парке Каспийска, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованных... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:07
2024-04-01T14:07
происшествия
каспийск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Задержанные в Дагестане боевики рассматривали возможность устроить взрыв в городском парке Каспийска, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованных ФСБ. "Что собирались взорвать?" - спрашивает оперативник у одного из задержанных. "Набережную в Каспийске", - ответил тот. "Планировали теракт на набережной Каспийска или в Парке Победы. Собирались взорвать при скоплении людей, кто попадется", - сказал другой задержанный.
https://ria.ru/20240401/dagestan-1937093011.html
каспийск
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РИА Новости
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Задержание подозреваемых, планировавших теракты в Дагестане. Кадры ФСБ РФ
❗️Задержанные в Дагестане бандиты намеревались взорвать набережную в Каспийске, следует из видео ФСБ
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происшествия, каспийск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Каспийск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанные в Дагестане боевики планировали устроить взрыв в Каспийске

Задержанные в Дагестане боевики планировали устроить взрыв в парке в Каспийске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Задержанные в Дагестане боевики рассматривали возможность устроить взрыв в городском парке Каспийска, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованных ФСБ.
«
"Что собирались взорвать?" - спрашивает оперативник у одного из задержанных. "Набережную в Каспийске", - ответил тот.
«
"Планировали теракт на набережной Каспийска или в Парке Победы. Собирались взорвать при скоплении людей, кто попадется", - сказал другой задержанный.
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ПроисшествияКаспийскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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