https://ria.ru/20240401/vzryv-1937097283.html

В Москве взорвался газовый баллон

В Москве взорвался газовый баллон - РИА Новости, 01.04.2024

В Москве взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в грузовой "Газели" на трассе на западе Москвы, водитель не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:42

2024-04-01T13:42

2024-04-01T13:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в грузовой "Газели" на трассе на западе Москвы, водитель не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Судя по опубликованным в соцсетях видеокадрам, мощный взрыв прогремел в момент, когда пожарный неподалеку разматывал шланг для подачи воды. "На улице Лобачевского произошла разгерметизация газового баллона в грузовом автомобиле "Газель" с последующим загоранием на площади восемь квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате пожара произошел взрыв газового баллона. В 12.57 возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240401/pozhar-1937011129.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва