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В Москве взорвался газовый баллон
В Москве взорвался газовый баллон - РИА Новости, 01.04.2024
В Москве взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в грузовой "Газели" на трассе на западе Москвы, водитель не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:42
2024-04-01T13:42
2024-04-01T13:46
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в грузовой "Газели" на трассе на западе Москвы, водитель не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Судя по опубликованным в соцсетях видеокадрам, мощный взрыв прогремел в момент, когда пожарный неподалеку разматывал шланг для подачи воды. "На улице Лобачевского произошла разгерметизация газового баллона в грузовом автомобиле "Газель" с последующим загоранием на площади восемь квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате пожара произошел взрыв газового баллона. В 12.57 возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.
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происшествия, москва
В Москве взорвался газовый баллон
На западе Москвы взорвался газовый баллон автомобиля "Газель"
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в грузовой "Газели" на трассе на западе Москвы, водитель не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Судя по опубликованным в соцсетях видеокадрам, мощный взрыв прогремел в момент, когда пожарный неподалеку разматывал шланг для подачи воды.
«
"На улице Лобачевского произошла разгерметизация газового баллона в грузовом автомобиле "Газель" с последующим загоранием на площади восемь квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате пожара произошел взрыв газового баллона. В 12.57 возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.