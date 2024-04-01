Рейтинг@Mail.ru
В Москве взорвался газовый баллон - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 01.04.2024 (обновлено: 13:46 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/vzryv-1937097283.html
В Москве взорвался газовый баллон
В Москве взорвался газовый баллон - РИА Новости, 01.04.2024
В Москве взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в грузовой "Газели" на трассе на западе Москвы, водитель не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:42
2024-04-01T13:46
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в грузовой "Газели" на трассе на западе Москвы, водитель не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Судя по опубликованным в соцсетях видеокадрам, мощный взрыв прогремел в момент, когда пожарный неподалеку разматывал шланг для подачи воды. "На улице Лобачевского произошла разгерметизация газового баллона в грузовом автомобиле "Газель" с последующим загоранием на площади восемь квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате пожара произошел взрыв газового баллона. В 12.57 возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937011129.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве взорвался газовый баллон

На западе Москвы взорвался газовый баллон автомобиля "Газель"

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в грузовой "Газели" на трассе на западе Москвы, водитель не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Судя по опубликованным в соцсетях видеокадрам, мощный взрыв прогремел в момент, когда пожарный неподалеку разматывал шланг для подачи воды.
«
"На улице Лобачевского произошла разгерметизация газового баллона в грузовом автомобиле "Газель" с последующим загоранием на площади восемь квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате пожара произошел взрыв газового баллона. В 12.57 возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Приморье произошел пожар в многоквартирном доме, погиб человек
04:46
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала