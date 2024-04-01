https://ria.ru/20240401/vyplaty-1937032672.html

Водители скорых получат выплаты для медработников, работающих на СВО

Водители скорых получат выплаты для медработников, работающих на СВО - РИА Новости, 01.04.2024

Водители скорых получат выплаты для медработников, работающих на СВО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину распространить на водителей скорой помощи соцвыплаты для медработников, оказывающих помощь в ходе СВО,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:22

2024-04-01T10:22

2024-04-01T10:54

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину распространить на водителей скорой помощи соцвыплаты для медработников, оказывающих помощь в ходе СВО, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих распространение на водителей скорой медицинской помощи социальной выплаты, осуществляемой медицинским и иным работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании и обеспечивающим оказание медицинской помощи) лицам, получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе специальной военной операции, а также проводящим судебно-медицинскую экспертизу и участвующим в ее проведении", - говорится в перечне поручений.Срок – 27 апреля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240401/putin-1937032191.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин