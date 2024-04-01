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Водители скорых получат выплаты для медработников, работающих на СВО - РИА Новости, 01.04.2024
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10:22 01.04.2024 (обновлено: 10:54 01.04.2024)
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Водители скорых получат выплаты для медработников, работающих на СВО
Водители скорых получат выплаты для медработников, работающих на СВО - РИА Новости, 01.04.2024
Водители скорых получат выплаты для медработников, работающих на СВО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину распространить на водителей скорой помощи соцвыплаты для медработников, оказывающих помощь в ходе СВО,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:22
2024-04-01T10:54
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину распространить на водителей скорой помощи соцвыплаты для медработников, оказывающих помощь в ходе СВО, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих распространение на водителей скорой медицинской помощи социальной выплаты, осуществляемой медицинским и иным работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании и обеспечивающим оказание медицинской помощи) лицам, получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе специальной военной операции, а также проводящим судебно-медицинскую экспертизу и участвующим в ее проведении", - говорится в перечне поручений.Срок – 27 апреля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Водители скорых получат выплаты для медработников, работающих на СВО

Путин поручил распространить на водителей скорых в зоне СВО выплаты для медиков

© Фото : Белгородская и Старооскольская епархияБронированная машина скорой помощи
Бронированная машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Белгородская и Старооскольская епархия
Бронированная машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину распространить на водителей скорой помощи соцвыплаты для медработников, оказывающих помощь в ходе СВО, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ: обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих распространение на водителей скорой медицинской помощи социальной выплаты, осуществляемой медицинским и иным работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании и обеспечивающим оказание медицинской помощи) лицам, получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе специальной военной операции, а также проводящим судебно-медицинскую экспертизу и участвующим в ее проведении", - говорится в перечне поручений.
Срок – 27 апреля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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