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Водители скорых получат выплаты для медработников, работающих на СВО
Водители скорых получат выплаты для медработников, работающих на СВО - РИА Новости, 01.04.2024
Водители скорых получат выплаты для медработников, работающих на СВО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину распространить на водителей скорой помощи соцвыплаты для медработников, оказывающих помощь в ходе СВО,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:22
2024-04-01T10:22
2024-04-01T10:54
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину распространить на водителей скорой помощи соцвыплаты для медработников, оказывающих помощь в ходе СВО, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ: обеспечить внесение в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих распространение на водителей скорой медицинской помощи социальной выплаты, осуществляемой медицинским и иным работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании и обеспечивающим оказание медицинской помощи) лицам, получившим ранения (увечья, травмы, контузии) в ходе специальной военной операции, а также проводящим судебно-медицинскую экспертизу и участвующим в ее проведении", - говорится в перечне поручений.Срок – 27 апреля 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240401/putin-1937032191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Водители скорых получат выплаты для медработников, работающих на СВО
Путин поручил распространить на водителей скорых в зоне СВО выплаты для медиков