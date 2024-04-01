Рейтинг@Mail.ru
Боррель приветствовал выборы в Турции и призвал к сближению с ЕС - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/vybory-1937218135.html
Боррель приветствовал выборы в Турции и призвал к сближению с ЕС
Боррель приветствовал выборы в Турции и призвал к сближению с ЕС - РИА Новости, 01.04.2024
Боррель приветствовал выборы в Турции и призвал к сближению с ЕС
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал проведение муниципальных выборов в Турции, призвал Анкару к проведению реформ для дальнейшего сближения с РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:17
2024-04-01T23:17
в мире
турция
анкара (провинция)
стамбул
жозеп боррель
евросоюз
народно-республиканская партия турции (нрп)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал проведение муниципальных выборов в Турции, призвал Анкару к проведению реформ для дальнейшего сближения с ЕС. "Проведение муниципальных выборов в спокойной и профессиональной атмосфере делает честь Турции, демонстрирует приверженность ее граждан демократии на местном уровне. Фундаментальные права и демократия лежат в основе наших отношений, надеемся на совместную работу над реформами, которые приблизят Турцию к ЕС", - написал Боррель в сети X. Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов. Турция находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, однако переговоры были заморожены в 2018 году. При этом Брюссель выступает за развитие отношений с Турцией в таких вопросах, как борьба с нелегальной миграцией, безопасность и торговля.
https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932234534.html
турция
анкара (провинция)
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, жозеп боррель, евросоюз, народно-республиканская партия турции (нрп)
В мире, Турция, Анкара (провинция), Стамбул, Жозеп Боррель, Евросоюз, Народно-республиканская партия Турции (НРП)
Боррель приветствовал выборы в Турции и призвал к сближению с ЕС

Боррель приветствовал выборы в Турции и призвал к реформам для сближения с ЕС

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал проведение муниципальных выборов в Турции, призвал Анкару к проведению реформ для дальнейшего сближения с ЕС.
«
"Проведение муниципальных выборов в спокойной и профессиональной атмосфере делает честь Турции, демонстрирует приверженность ее граждан демократии на местном уровне. Фундаментальные права и демократия лежат в основе наших отношений, надеемся на совместную работу над реформами, которые приблизят Турцию к ЕС", - написал Боррель в сети X.
Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.
Турция находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, однако переговоры были заморожены в 2018 году. При этом Брюссель выступает за развитие отношений с Турцией в таких вопросах, как борьба с нелегальной миграцией, безопасность и торговля.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Турецкая оппозиция может согласиться на досрочные президентские выборы
11 марта, 09:47
 
В миреТурцияАнкара (провинция)СтамбулЖозеп БоррельЕвросоюзНародно-республиканская партия Турции (НРП)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала