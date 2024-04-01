Боррель приветствовал выборы в Турции и призвал к сближению с ЕС
Боррель приветствовал выборы в Турции и призвал к реформам для сближения с ЕС
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал проведение муниципальных выборов в Турции, призвал Анкару к проведению реформ для дальнейшего сближения с ЕС.
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"Проведение муниципальных выборов в спокойной и профессиональной атмосфере делает честь Турции, демонстрирует приверженность ее граждан демократии на местном уровне. Фундаментальные права и демократия лежат в основе наших отношений, надеемся на совместную работу над реформами, которые приблизят Турцию к ЕС", - написал Боррель в сети X.
Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.
Турция находится в статусе кандидата на вступление в ЕС с 1999 года, однако переговоры были заморожены в 2018 году. При этом Брюссель выступает за развитие отношений с Турцией в таких вопросах, как борьба с нелегальной миграцией, безопасность и торговля.