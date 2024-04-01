https://ria.ru/20240401/vsu-1937170596.html

СМИ: ВСУ даже при помощи Запада неспособны вытеснить силы России с позиций

СМИ: ВСУ даже при помощи Запада неспособны вытеснить силы России с позиций - РИА Новости, 01.04.2024

СМИ: ВСУ даже при помощи Запада неспособны вытеснить силы России с позиций

Украинские войска после получения помощи Запада и подготовки военных в западных странах неспособны вытеснять российские силы с позиций, пишут авторы материала,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:41

2024-04-01T17:41

2024-04-01T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сан-диего

россия

владимир путин

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска после получения помощи Запада и подготовки военных в западных странах неспособны вытеснять российские силы с позиций, пишут авторы материала, опубликованного в журнале Foreign Affairs. "Второй год конфликта должен был раскрыть главную неизвестную: способны ли украинцы, получившие поставки и частично подготовленные Западом, сместить русских с хорошо укрепленных позиций. Ответом, к сожалению, оказалось нет. Киевское контрнаступление 2023 года провалилось и не смогло освободить больше территорий", - пишут профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Бранислав Сланчев и профессор политологии Университета Рочестера Хейн Гоманс. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Главком ВСУ Александр Сырский в начале февраля - за несколько дней до назначения на пост - заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевка в ДНР и село Крынки в Херсонской области.

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937150814.html

https://ria.ru/20240224/kontrnastuplenie-1929283813.html

украина

сан-диего

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сан-диего, россия, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша