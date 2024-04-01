Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ВСУ даже при помощи Запада неспособны вытеснить силы России с позиций - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/vsu-1937170596.html
СМИ: ВСУ даже при помощи Запада неспособны вытеснить силы России с позиций
СМИ: ВСУ даже при помощи Запада неспособны вытеснить силы России с позиций - РИА Новости, 01.04.2024
СМИ: ВСУ даже при помощи Запада неспособны вытеснить силы России с позиций
Украинские войска после получения помощи Запада и подготовки военных в западных странах неспособны вытеснять российские силы с позиций, пишут авторы материала,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:41
2024-04-01T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сан-диего
россия
владимир путин
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска после получения помощи Запада и подготовки военных в западных странах неспособны вытеснять российские силы с позиций, пишут авторы материала, опубликованного в журнале Foreign Affairs. "Второй год конфликта должен был раскрыть главную неизвестную: способны ли украинцы, получившие поставки и частично подготовленные Западом, сместить русских с хорошо укрепленных позиций. Ответом, к сожалению, оказалось нет. Киевское контрнаступление 2023 года провалилось и не смогло освободить больше территорий", - пишут профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Бранислав Сланчев и профессор политологии Университета Рочестера Хейн Гоманс. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Главком ВСУ Александр Сырский в начале февраля - за несколько дней до назначения на пост - заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевка в ДНР и село Крынки в Херсонской области.
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937150814.html
https://ria.ru/20240224/kontrnastuplenie-1929283813.html
украина
сан-диего
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f6b2cc0ca5fe1a171f2da8b6f82bcd7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сан-диего, россия, владимир путин, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сан-Диего, Россия, Владимир Путин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
СМИ: ВСУ даже при помощи Запада неспособны вытеснить силы России с позиций

Foreign Affairs: ВСУ даже при помощи Запада не могут вытеснить силы РФ с позиций

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска после получения помощи Запада и подготовки военных в западных странах неспособны вытеснять российские силы с позиций, пишут авторы материала, опубликованного в журнале Foreign Affairs.
«
"Второй год конфликта должен был раскрыть главную неизвестную: способны ли украинцы, получившие поставки и частично подготовленные Западом, сместить русских с хорошо укрепленных позиций. Ответом, к сожалению, оказалось нет. Киевское контрнаступление 2023 года провалилось и не смогло освободить больше территорий", - пишут профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Бранислав Сланчев и профессор политологии Университета Рочестера Хейн Гоманс.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Заставили замолчать. Генерал ВСУ сообщил шокирующую правду про Зеленского
Вчера, 16:22
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Главком ВСУ Александр Сырский в начале февраля - за несколько дней до назначения на пост - заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевка в ДНР и село Крынки в Херсонской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
СМИ: в НАТО сделали прогноз о сроках нового контрнаступления ВСУ
24 февраля, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСан-ДиегоРоссияВладимир ПутинАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала