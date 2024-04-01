СМИ: ВСУ даже при помощи Запада неспособны вытеснить силы России с позиций
Foreign Affairs: ВСУ даже при помощи Запада не могут вытеснить силы РФ с позиций
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска после получения помощи Запада и подготовки военных в западных странах неспособны вытеснять российские силы с позиций, пишут авторы материала, опубликованного в журнале Foreign Affairs.
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"Второй год конфликта должен был раскрыть главную неизвестную: способны ли украинцы, получившие поставки и частично подготовленные Западом, сместить русских с хорошо укрепленных позиций. Ответом, к сожалению, оказалось нет. Киевское контрнаступление 2023 года провалилось и не смогло освободить больше территорий", - пишут профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Бранислав Сланчев и профессор политологии Университета Рочестера Хейн Гоманс.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности.
Главком ВСУ Александр Сырский в начале февраля - за несколько дней до назначения на пост - заявил, что украинские войска перешли от наступательных действий к оборонительным. При этом он оценил ситуацию на фронте как сложную и напряженную. В Пентагоне также заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. При этом Украина за последнее время уже сдала ряд населенных пунктов, в том числе город Авдеевка в ДНР и село Крынки в Херсонской области.
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