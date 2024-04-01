https://ria.ru/20240401/vsu-1937125828.html
В Ровно военком отправится на фронт после публикации порновидео с собой
В Ровно военком отправится на фронт после публикации порновидео с собой - РИА Новости, 01.04.2024
В Ровно военком отправится на фронт после публикации порновидео с собой
Начальник военкомата из украинского города Ровно Александр Ярмошевич после обнародования видео, на котором он на рабочем месте вступает в интимные отношения с... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:07
2024-04-01T15:07
2024-04-01T18:36
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Начальник военкомата из украинского города Ровно Александр Ярмошевич после обнародования видео, на котором он на рабочем месте вступает в интимные отношения с коллегами женского пола, написал рапорт по собственному желанию о переводе его в ряды ВСУ на фронт, сообщает в понедельник украинское оперативное командование "Запад" в Telegram-канале. В Сухопутных войсках ВСУ 28 марта сообщали, что в отношении Ярмошевича начата служебная проверка после опубликованных в соцсетях пикантных видео с ним, которые записывались тайно. "Учитывая общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей", - говорится в сообщении.Отмечается, что украинское командование не имеет к военкому претензий по выполнению поставленных задач. Приказ о его назначении в новое место службы подписан руководством. По данным ВСУ, обстоятельства установки записывающих устройств в служебном помещении выясняются. Александру Ярмошевичу 36 лет, он имеет звание подполковника ВСУ.
https://ria.ru/20240331/ofitsery-1936984560.html
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, ровно, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ровно, В мире, Украина
В Ровно военком отправится на фронт после публикации порновидео с собой
Офицер ВСУ отправится на фронт после видео, где он занимается сексом на работе
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Начальник военкомата из украинского города Ровно Александр Ярмошевич после обнародования видео, на котором он на рабочем месте вступает в интимные отношения с коллегами женского пола, написал рапорт по собственному желанию о переводе его в ряды ВСУ на фронт, сообщает в понедельник украинское оперативное командование "Запад" в Telegram-канале.
В Сухопутных войсках ВСУ 28 марта сообщали, что в отношении Ярмошевича начата служебная проверка после опубликованных в соцсетях пикантных видео с ним, которые записывались тайно.
"Учитывая общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинское командование не имеет к военкому претензий по выполнению поставленных задач. Приказ о его назначении в новое место службы подписан руководством. По данным ВСУ, обстоятельства установки записывающих устройств в служебном помещении выясняются.
Александру Ярмошевичу 36 лет, он имеет звание подполковника ВСУ.