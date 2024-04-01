https://ria.ru/20240401/vsu-1937125828.html

В Ровно военком отправится на фронт после публикации порновидео с собой

В Ровно военком отправится на фронт после публикации порновидео с собой - РИА Новости, 01.04.2024

В Ровно военком отправится на фронт после публикации порновидео с собой

Начальник военкомата из украинского города Ровно Александр Ярмошевич после обнародования видео, на котором он на рабочем месте вступает в интимные отношения с... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:07

2024-04-01T15:07

2024-04-01T18:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Начальник военкомата из украинского города Ровно Александр Ярмошевич после обнародования видео, на котором он на рабочем месте вступает в интимные отношения с коллегами женского пола, написал рапорт по собственному желанию о переводе его в ряды ВСУ на фронт, сообщает в понедельник украинское оперативное командование "Запад" в Telegram-канале. В Сухопутных войсках ВСУ 28 марта сообщали, что в отношении Ярмошевича начата служебная проверка после опубликованных в соцсетях пикантных видео с ним, которые записывались тайно. "Учитывая общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей", - говорится в сообщении.Отмечается, что украинское командование не имеет к военкому претензий по выполнению поставленных задач. Приказ о его назначении в новое место службы подписан руководством. По данным ВСУ, обстоятельства установки записывающих устройств в служебном помещении выясняются. Александру Ярмошевичу 36 лет, он имеет звание подполковника ВСУ.

https://ria.ru/20240331/ofitsery-1936984560.html

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, ровно, в мире, украина