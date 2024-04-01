https://ria.ru/20240401/vsu-1937065263.html

ВСУ без американской помощи придется отступать, считает эстонский офицер

ВСУ без американской помощи придется отступать, считает эстонский офицер - РИА Новости, 01.04.2024

ВСУ без американской помощи придется отступать, считает эстонский офицер

Украине без помощи США придется отступать или отказаться от определенных территорий, так как с имеющимися у Киева ресурсами нынешнюю линию фронта будет очень... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:06

2024-04-01T12:06

2024-04-01T12:20

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

эстония

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украине без помощи США придется отступать или отказаться от определенных территорий, так как с имеющимися у Киева ресурсами нынешнюю линию фронта будет очень сложно удерживать, заявил полковник вооруженных сил Эстонии Янно Мярк порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR. "Если военная помощь США не увеличится, Украине все равно придется отступать, или отказаться от определенных территорий, или сократить (линию) фронта, потому что при ее сегодняшней протяженности Украине будет очень сложно ее удерживать с нынешними ресурсами", - приводит слова Мярка портал. По его словам, отсутствие военной помощи ставит Украину в критическую ситуацию с точки зрения противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов, что в свою очередь затрудняет удержание линии фронта. Говоря о сложной ситуации с украинской ПВО, эстонский полковник отметил, что эти системы сейчас не могут быть использованы на фронте, поскольку они задействованы для защиты населенных пунктов, а также критически важной инфраструктуры. Он также признал, что российские войска владеют инициативой на поле боя и поддерживают темп наступления на различных направлениях фронта, тогда как Украина вынуждена перейти к стратегической обороне. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются " все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский ранее жаловался на нехватку оружия от Запада, отметив, что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне. Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии. Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240330/armiya-1936857342.html

https://ria.ru/20240329/syrskiy-1936601189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы украины, эстония