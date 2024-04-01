https://ria.ru/20240401/voronezh-1937057144.html

Источник рассказал подробности инцидента в воронежском кафе

Источник рассказал подробности инцидента в воронежском кафе - РИА Новости, 01.04.2024

Источник рассказал подробности инцидента в воронежском кафе

Инцидент в кафе Воронежа, где была повреждена витрина, а затем внутри раздался хлопок, стал результатом конфликта интересов предпринимателей, сообщил РИА... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:41

2024-04-01T11:41

2024-04-01T11:47

происшествия

воронеж

россия

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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Инцидент в кафе Воронежа, где была повреждена витрина, а затем внутри раздался хлопок, стал результатом конфликта интересов предпринимателей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. По данным полиции, в 3.00 мск понедельника в отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стёкол в одном из кафе по улице Ленина и последующем хлопке внутри помещения. "Происшествие стало результатом конфликта интересов предпринимателей", - сказал собеседник агентства. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Инцидент произошел по адресу улица Ленина, 80, где расположено кафе "Чайхана Восточный".

https://ria.ru/20231209/vzryv-1914848283.html

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происшествия, воронеж, россия