https://ria.ru/20240401/voronezh-1937057144.html
Источник рассказал подробности инцидента в воронежском кафе
Источник рассказал подробности инцидента в воронежском кафе - РИА Новости, 01.04.2024
Источник рассказал подробности инцидента в воронежском кафе
Инцидент в кафе Воронежа, где была повреждена витрина, а затем внутри раздался хлопок, стал результатом конфликта интересов предпринимателей, сообщил РИА... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:41
2024-04-01T11:41
2024-04-01T11:47
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Инцидент в кафе Воронежа, где была повреждена витрина, а затем внутри раздался хлопок, стал результатом конфликта интересов предпринимателей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. По данным полиции, в 3.00 мск понедельника в отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стёкол в одном из кафе по улице Ленина и последующем хлопке внутри помещения. "Происшествие стало результатом конфликта интересов предпринимателей", - сказал собеседник агентства. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия. Инцидент произошел по адресу улица Ленина, 80, где расположено кафе "Чайхана Восточный".
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
Источник рассказал подробности инцидента в воронежском кафе
Источник: в инциденту в кафе в Воронеже привел конфликт интересов
ВОРОНЕЖ, 1 апр - РИА Новости. Инцидент в кафе Воронежа, где была повреждена витрина, а затем внутри раздался хлопок, стал результатом конфликта интересов предпринимателей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По данным полиции, в 3.00 мск понедельника в отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стёкол в одном из кафе по улице Ленина и последующем хлопке внутри помещения.
«
"Происшествие стало результатом конфликта интересов предпринимателей", - сказал собеседник агентства.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.
Инцидент произошел по адресу улица Ленина, 80, где расположено кафе "Чайхана Восточный".