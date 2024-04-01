https://ria.ru/20240401/voennyy-1937020976.html

Пленный военный ВСУ рассказал, как его насильно мобилизовали

Пленный военный ВСУ рассказал, как его насильно мобилизовали - РИА Новости, 01.04.2024

Пленный военный ВСУ рассказал, как его насильно мобилизовали

Пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва рассказал, что его насильно мобилизовали, хотя у него было два микроинсульта и травма головы. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:47

2024-04-01T08:47

2024-04-01T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

россия

винницкая область

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Борис Мерва рассказал, что его насильно мобилизовали, хотя у него было два микроинсульта и травма головы. Видео разговора с Мервой, которого взяли в плен во время боев за Авдеевку, опубликовала в понедельник пресс-служба Минобороны РФ. "Я пошел за молоком – тут ТЦК (территориального центра комплектования - ред.) машина останавливается - останавливают, документы попросили показать. Дали мне повестку - через 2-3 дня явиться (в военкомат – ред.). Я явился, но задержался по причине болезни - до сих пор документы (медицинские - ред) не могут найти, они затерялись. До призыва у меня было два микроинсульта, травма головы, проблемы с ногами – варикозное расширение вен", - сказал он. Подготовку перед отправкой на передовую он проходил в поселке городского типа Ольгополь Винницкой области. "Приехали два иностранца - один австриец, второй американец. Джонс и второго не помню. Они показывали, как правильно турникеты накладывать. Два дня побыли и потом уехали", - рассказал Мерва. По его словам, когда его подразделение перебросили под Авдеевку, на него начали сбрасывать гранаты дроны-камикадзе, было много раненых и просто не дошедших до позиций. "Начали отход, а у меня ноги были отморожены. Я начал отставать. Дрон завис. Я упал, поднимаюсь, парни, которые со мной были убежали. Темно уже было. Я запутался в "путанке" (колючая проволока – ред.), автомат тоже запутался. Снял бронежилет - и в четырех метрах от меня раздался взрыв. Меня отбросило, очнулся в воде. Руки мокрые, ноги мокрые. Разведчики посмотрели на меня, спросили: "Ты кто?", а я ответил, что сдаюсь", - сказал Мерва. Кроме того, пленный ВСУ низко оценил работу зарубежных инструкторов. "Нас не подготовили, отправили в мясорубку, на "ноль". Все, что я могу сказать, что инструкторы нас ничему не научили. Я вообще не хотел воевать. Решение Зеленского неправильное, что он решил поступить так", - заключил он. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html

https://ria.ru/20240331/syrskiy-1936969488.html

https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936938734.html

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Военнопленный Мерва о насильственной мобилизации в ряды ВСУ Видео разговора с Мервой, которого взяли в плен во время боев за Авдеевку, опубликовала в понедельник пресс-служба Минобороны РФ. 2024-04-01T08:47 true PT4M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, авдеевка, россия, винницкая область, владимир путин, вооруженные силы украины