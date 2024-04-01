https://ria.ru/20240401/viktoriya-1937130914.html

На Урале проверят информацию о фальсификации результатов викторины

На Урале проверят информацию о фальсификации результатов викторины - РИА Новости, 01.04.2024

На Урале проверят информацию о фальсификации результатов викторины

Полиция проверяет информацию о возможной фальсификации результатов викторины в дни выборов президента России в Златоусте Челябинской области, где главный приз... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:23

2024-04-01T15:23

2024-04-01T15:23

россия

златоуст

челябинская область

lada vesta

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о возможной фальсификации результатов викторины в дни выборов президента России в Златоусте Челябинской области, где главный приз выиграла родственница руководителя дворца культуры, где подводили итоги, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону. Telegram-канал "Подъем" в понедельник сообщил о том, что в Златоусте в викторине, которая проходила во время выборов президента России, победили родственники главы муниципального дворца культуры, где и подводили итоги. Так, главный приз розыгрыша "Всей семьёй за Златоуст" – автомобиль Lada Vesta – достался тёще директора клуба Алексея Разумейко, бытовая техника – его жене. "Полиция проверяет данную информацию. Необходимая информация запрошена у организаторов", - сказали в пресс-службе. В пресс-службе администрации Златоустовского городского округа РИА Новости пояснили, что администрация округа не является организатором викторины, призовой фонд приобретен без привлечения бюджетных средств. "Алексей Разумейко уволен", - уточнили в пресс-службе, добавив, что за информацией о правовой оценке произошедшего необходимо обратиться в правоохранительные органы. В положении о проведении викторины, размещенном на странице администрации Златоустовского городского округа в соцсети "ВКонтакте" указывается, что ее организатором является региональная общественная организация "Наш Челябинск".

https://ria.ru/20240315/petarda-1933224265.html

россия

златоуст

челябинская область

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россия, златоуст, челябинская область, lada vesta