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На Урале проверят информацию о фальсификации результатов викторины
На Урале проверят информацию о фальсификации результатов викторины - РИА Новости, 01.04.2024
На Урале проверят информацию о фальсификации результатов викторины
Полиция проверяет информацию о возможной фальсификации результатов викторины в дни выборов президента России в Златоусте Челябинской области, где главный приз... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:23
2024-04-01T15:23
2024-04-01T15:23
россия
златоуст
челябинская область
lada vesta
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о возможной фальсификации результатов викторины в дни выборов президента России в Златоусте Челябинской области, где главный приз выиграла родственница руководителя дворца культуры, где подводили итоги, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону. Telegram-канал "Подъем" в понедельник сообщил о том, что в Златоусте в викторине, которая проходила во время выборов президента России, победили родственники главы муниципального дворца культуры, где и подводили итоги. Так, главный приз розыгрыша "Всей семьёй за Златоуст" – автомобиль Lada Vesta – достался тёще директора клуба Алексея Разумейко, бытовая техника – его жене. "Полиция проверяет данную информацию. Необходимая информация запрошена у организаторов", - сказали в пресс-службе. В пресс-службе администрации Златоустовского городского округа РИА Новости пояснили, что администрация округа не является организатором викторины, призовой фонд приобретен без привлечения бюджетных средств. "Алексей Разумейко уволен", - уточнили в пресс-службе, добавив, что за информацией о правовой оценке произошедшего необходимо обратиться в правоохранительные органы. В положении о проведении викторины, размещенном на странице администрации Златоустовского городского округа в соцсети "ВКонтакте" указывается, что ее организатором является региональная общественная организация "Наш Челябинск".
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россия, златоуст, челябинская область, lada vesta
Россия, Златоуст, Челябинская область, Lada Vesta
На Урале проверят информацию о фальсификации результатов викторины
В Златоусте полиция проверит сообщение о фальсификации результатов викторины
ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о возможной фальсификации результатов викторины в дни выборов президента России в Златоусте Челябинской области, где главный приз выиграла родственница руководителя дворца культуры, где подводили итоги, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Telegram-канал "Подъем" в понедельник сообщил о том, что в Златоусте в викторине, которая проходила во время выборов президента России, победили родственники главы муниципального дворца культуры, где и подводили итоги. Так, главный приз розыгрыша "Всей семьёй за Златоуст" – автомобиль Lada Vesta – достался тёще директора клуба Алексея Разумейко, бытовая техника – его жене.
«
"Полиция проверяет данную информацию. Необходимая информация запрошена у организаторов", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе администрации Златоустовского городского округа РИА Новости пояснили, что администрация округа не является организатором викторины, призовой фонд приобретен без привлечения бюджетных средств. "Алексей Разумейко уволен", - уточнили в пресс-службе, добавив, что за информацией о правовой оценке произошедшего необходимо обратиться в правоохранительные органы.
В положении о проведении викторины, размещенном на странице администрации Златоустовского городского округа в соцсети "ВКонтакте" указывается, что ее организатором является региональная общественная организация "Наш Челябинск".