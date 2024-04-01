https://ria.ru/20240401/vampire-1937197524.html
ПВО сбили над Белгородской областью 19 снарядов Vampire
ПВО сбили над Белгородской областью 19 снарядов Vampire - РИА Новости, 01.04.2024
ПВО сбили над Белгородской областью 19 снарядов Vampire
Российские системы ПВО сбили еще 19 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:53
2024-04-01T19:53
2024-04-01T19:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
пво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще 19 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.Ранее в понедельник уже сообщалось о 17 сбитых таких снарядах над регионом."Первого апреля текущего года около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО 19 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, пво
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, ПВО
ПВО сбили над Белгородской областью 19 снарядов Vampire
Минобороны: силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 19 снарядов Vampire