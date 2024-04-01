https://ria.ru/20240401/vampire-1937197524.html

ПВО сбили над Белгородской областью 19 снарядов Vampire

ПВО сбили над Белгородской областью 19 снарядов Vampire - РИА Новости, 01.04.2024

ПВО сбили над Белгородской областью 19 снарядов Vampire

Российские системы ПВО сбили еще 19 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:53

2024-04-01T19:53

2024-04-01T19:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

пво

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще 19 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.Ранее в понедельник уже сообщалось о 17 сбитых таких снарядах над регионом."Первого апреля текущего года около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО 19 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, пво