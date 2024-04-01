https://ria.ru/20240401/uron-1937105765.html
"Разрушительно": маневр России на Украине вызвал панику в Германии
"Разрушительно": маневр России на Украине вызвал панику в Германии - РИА Новости, 01.04.2024
"Разрушительно": маневр России на Украине вызвал панику в Германии
Российские удары по объектам на территории Украины стали наносить еще более колоссальный ущерб, заявил журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:03
2024-04-01T14:03
2024-04-01T15:04
в мире
украина
россия
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские удары по объектам на территории Украины стали наносить еще более колоссальный ущерб, заявил журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого телеканала ZDF."Люди сильно волнуются, что русские ракеты стали еще точнее и наносят все более разрушительный урон", — отметил он.Хебештрайт также подчеркнул, что удары наносятся по объектам критической инфраструктуры Украины. Он добавил, что для подобных операций Россия использует различные виды дронов и ракет.В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
https://ria.ru/20240401/otstuplenie-1937070459.html
https://ria.ru/20240401/pvo-1937027172.html
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_272:0:2459:1640_1920x0_80_0_0_f6735a35b10db9b0098e08b0b717bea5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия
В мире, Украина, Россия, Германия
"Разрушительно": маневр России на Украине вызвал панику в Германии
ZDF: российские ракеты стали наносить Украине еще более разрушительный урон