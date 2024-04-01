https://ria.ru/20240401/uron-1937105765.html

"Разрушительно": маневр России на Украине вызвал панику в Германии

"Разрушительно": маневр России на Украине вызвал панику в Германии - РИА Новости, 01.04.2024

"Разрушительно": маневр России на Украине вызвал панику в Германии

Российские удары по объектам на территории Украины стали наносить еще более колоссальный ущерб, заявил журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:03

2024-04-01T14:03

2024-04-01T15:04

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские удары по объектам на территории Украины стали наносить еще более колоссальный ущерб, заявил журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого телеканала ZDF."Люди сильно волнуются, что русские ракеты стали еще точнее и наносят все более разрушительный урон", — отметил он.Хебештрайт также подчеркнул, что удары наносятся по объектам критической инфраструктуры Украины. Он добавил, что для подобных операций Россия использует различные виды дронов и ракет.В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

https://ria.ru/20240401/otstuplenie-1937070459.html

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