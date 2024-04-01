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"Разрушительно": маневр России на Украине вызвал панику в Германии - РИА Новости, 01.04.2024
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14:03 01.04.2024 (обновлено: 15:04 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/uron-1937105765.html
"Разрушительно": маневр России на Украине вызвал панику в Германии
"Разрушительно": маневр России на Украине вызвал панику в Германии - РИА Новости, 01.04.2024
"Разрушительно": маневр России на Украине вызвал панику в Германии
Российские удары по объектам на территории Украины стали наносить еще более колоссальный ущерб, заявил журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:03
2024-04-01T15:04
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские удары по объектам на территории Украины стали наносить еще более колоссальный ущерб, заявил журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого телеканала ZDF."Люди сильно волнуются, что русские ракеты стали еще точнее и наносят все более разрушительный урон", — отметил он.Хебештрайт также подчеркнул, что удары наносятся по объектам критической инфраструктуры Украины. Он добавил, что для подобных операций Россия использует различные виды дронов и ракет.В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
https://ria.ru/20240401/otstuplenie-1937070459.html
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в мире, украина, россия, германия
В мире, Украина, Россия, Германия
"Разрушительно": маневр России на Украине вызвал панику в Германии

ZDF: российские ракеты стали наносить Украине еще более разрушительный урон

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские удары по объектам на территории Украины стали наносить еще более колоссальный ущерб, заявил журналист Хеннер Хебештрайт в репортаже для немецкого телеканала ZDF.
"Люди сильно волнуются, что русские ракеты стали еще точнее и наносят все более разрушительный урон", — отметил он.
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Хебештрайт также подчеркнул, что удары наносятся по объектам критической инфраструктуры Украины. Он добавил, что для подобных операций Россия использует различные виды дронов и ракет.
В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
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