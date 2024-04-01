https://ria.ru/20240401/uran-1937059892.html

Эксперт объяснил, почему Запад не вводит санкции против российского урана

Эксперт объяснил, почему Запад не вводит санкции против российского урана - РИА Новости, 01.04.2024

Эксперт объяснил, почему Запад не вводит санкции против российского урана

Страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:46

2024-04-01T11:46

2024-04-01T11:46

россия

сша

европа

нато

экономика

санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных исследований "Триконтиненталь" Марко Фернандес. "Мы никогда ничего не слышали о санкциях НАТО против урана из России, верно? А знаете, почему? Потому что США зависят (от него - ред.), 25% урана в США поступает из России, и еще 30% урана в Европе (из России - ред.)", - сказал Фернандес, выступая на конференции, посвященной вопросам экономического развития Китая в Китайском народном университете. Эксперт подчеркнул, что страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него.

https://ria.ru/20240326/uran-1935918199.html

россия

сша

европа

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россия, сша, европа, нато, экономика, санкции в отношении россии