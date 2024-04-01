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Эксперт объяснил, почему Запад не вводит санкции против российского урана - РИА Новости, 01.04.2024
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11:46 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/uran-1937059892.html
Эксперт объяснил, почему Запад не вводит санкции против российского урана
Эксперт объяснил, почему Запад не вводит санкции против российского урана - РИА Новости, 01.04.2024
Эксперт объяснил, почему Запад не вводит санкции против российского урана
Страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:46
2024-04-01T11:46
россия
сша
европа
нато
экономика
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных исследований "Триконтиненталь" Марко Фернандес. "Мы никогда ничего не слышали о санкциях НАТО против урана из России, верно? А знаете, почему? Потому что США зависят (от него - ред.), 25% урана в США поступает из России, и еще 30% урана в Европе (из России - ред.)", - сказал Фернандес, выступая на конференции, посвященной вопросам экономического развития Китая в Китайском народном университете. Эксперт подчеркнул, что страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него.
https://ria.ru/20240326/uran-1935918199.html
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россия, сша, европа, нато, экономика, санкции в отношении россии
Россия, США, Европа, НАТО, Экономика, Санкции в отношении России
Эксперт объяснил, почему Запад не вводит санкции против российского урана

Эксперт: НАТО не вводит санкции против урана, потому что зависит от него

© РИА Новости / Сергей ПятаковДобыча урановой руды
Добыча урановой руды - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Добыча урановой руды. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него, заявил бразильский эксперт, научный сотрудник Института общественных исследований "Триконтиненталь" Марко Фернандес.
«
"Мы никогда ничего не слышали о санкциях НАТО против урана из России, верно? А знаете, почему? Потому что США зависят (от него - ред.), 25% урана в США поступает из России, и еще 30% урана в Европе (из России - ред.)", - сказал Фернандес, выступая на конференции, посвященной вопросам экономического развития Китая в Китайском народном университете.
Эксперт подчеркнул, что страны НАТО не вводят санкции против российского урана, потому что зависят от него.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Лихачев отреагировал на слова США об отказе от российского урана
26 марта, 14:32
 
РоссияСШАЕвропаНАТОЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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